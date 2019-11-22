В ходе протестов в Колумбии задержали 115 человек

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Около 100 человек пострадали и 115 задержаны в результате беспорядков, начавшихся в четверг в городе Кали в Около 100 человек пострадали и 115 задержаны в результате беспорядков, начавшихся в четверг в городе Кали в Колумбии , сообщил журналистам представитель полиции Уилльям Руис, видеозапись его заявления опубликована в Twitter местных правоохранительных органов.

По словам Руиса, в общей сложности пострадали 97 человек, из которых 46 - сотрудники правоохранительных органов.

"Было задержано 115 человек", - заявил Руис. Он отметил, что в городе были зарегистрированы 56 грабежей, также из-за действий вандалов были повреждены 19 автобусов и 5 автобусных станций. Как сообщает радио Caracol , по словам Руиса, в ближайшее время в город должно прибыть подкрепление из 700 человек.

"Ситуация в городе находится под контролем. Продолжается патрулирование по всему город", - говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что около 207 тысяч человек принимают участие в акциях протеста в Колумбии, беспорядками охвачен ряд крупных городов страны, президент и правительство призывают граждан к миру. В Кали объявлен комендантский час.

Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью, экономической политики.