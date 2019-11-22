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РИА Новости

В ходе протестов в Колумбии задержали 115 человек

11:20 22.11.2019 (обновлено: 11:33 22.11.2019)
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© AP Photo / Ivan ValenciaАнтиправительственная демонстрация в Колумбии
Антиправительственная демонстрация в Колумбии
© AP Photo / Ivan Valencia
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Около 100 человек пострадали и 115 задержаны в результате беспорядков, начавшихся в четверг в городе Кали в Колумбии, сообщил журналистам представитель полиции Уилльям Руис, видеозапись его заявления опубликована в Twitter местных правоохранительных органов.
По словам Руиса, в общей сложности пострадали 97 человек, из которых 46 - сотрудники правоохранительных органов.
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"Было задержано 115 человек", - заявил Руис. Он отметил, что в городе были зарегистрированы 56 грабежей, также из-за действий вандалов были повреждены 19 автобусов и 5 автобусных станций. Как сообщает радио Caracol, по словам Руиса, в ближайшее время в город должно прибыть подкрепление из 700 человек.
"Ситуация в городе находится под контролем. Продолжается патрулирование по всему город", - говорится в сообщении полиции.
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Более 200 тысяч человек протестуют в Колумбии, власти призывают к миру
Ранее сообщалось, что около 207 тысяч человек принимают участие в акциях протеста в Колумбии, беспорядками охвачен ряд крупных городов страны, президент и правительство призывают граждан к миру. В Кали объявлен комендантский час.
Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью, экономической политики.
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьёзный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
Акция протеста в Колумбии
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