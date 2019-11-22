Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-22T11:18+0300
https://ria.ru/20191122/1561455842.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155250/63/1552506384_0:170:3067:1895_1036x0_80_0_0_9478f21d998aee6393a2d5064d6b7fae.jpg
РИА Новости

Архитектор Федор Афуксениди, построивший более 50 храмов, скончался в Сочи

11:18 22.11.2019
74
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкХрам иконы Богоматери "Утоли моя печали" в Троице-Георгиевском женском монастыре
Храм иконы Богоматери Утоли моя печали в Троице-Георгиевском женском монастыре
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 21 ноя – РИА Новости. Заслуженный архитектор Сочи Федор Афуксениди, построивший более 50 храмов и часовен, ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что, будучи уроженцем поселка Красная Поляна, большую часть своей профессиональной жизни Федор Афуксениди посвятил Сочи. В разное время он был заместителем главного архитектора Сочи, архитектором зонального проектного института "Южпроекткоммунстрой", основателем и директором ООО "Бюро архитектурно-строительного проектирования "Ас про", с 2007 года - вице-президентом градостроительного совета Сочи.
"В возрасте 59 лет после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный архитектор города Сочи, президент Сочинской организации Союза архитекторов России Федор Иванович Афуксениди. (Он) был автором более 50 храмов и часовен. Награжден многочисленными церковными грамотами, орденом Русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени", - говорится в сообщении.
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
23 августа, 14:08Религия и мировоззрение
РПЦ: меценат Абрамов бескорыстно помогал реализации многих проектов
Так, среди творений архитектора храмовый комплекс в Троице-Георгиевском женском монастыре, храм в честь апостола Андрея Первозванного в станице Тбилисской, храм Спаса Нерукотворного и комплекс приюта Иоанна Предтечи в Сочи, храм святого великомученика Харлампия в поселке Красная Поляна, храм святого апостола Симона Кананита в поселке Лоо.
Церемония отпевания Федора Афуксениди начнется в пятницу в соборе Святого Архистратига Михаила, затем продолжится в храме святого великомученика Харлампия в поселке Красная Поляна, где он и будет похоронен.
000200
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
Дачные участки
В РПЦ приветствовали решение КС о возможности обрядов в жилых помещениях
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
В РПЦ поддержали предложение о созыве совещания предстоятелей
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Нотр-Дам возобновляет ночную подсветку после разрушительного пожара
Южно-китайское море
Роспотребнадзор усилит мониторинг радиации в районе Южно-Китайского моря
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Ученые впервые обнаружили биомаркер алкоголизма
Михаил Каабак
Уволенный врач Каабак заявил, что встретится со Скворцовой во вторник
Здание Центра мировой культуры имени короля Абдулазиза в Дахране
Теперь у нас есть кино: как в Саудовской Аравии учатся развлекаться
Софийский собор в Киеве
В Чешской церкви грозят иерарху последствиями за служение с деятелями ПЦУ
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
Одесский иерарх призвал Александрийского патриарха "не бояться" Варфоломея
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Поэт Николай Добронравов
Путин поздравил Николая Добронравова с юбилеем
Здание Тверского районного суда Москвы
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
Диалог России и США по Сирии необходим, заявили в российском МИД
Самолет Airbus A321-200
В аэропорту в Одессе проводят расследование из-за ЧП с самолетом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
Лента новостейМолния