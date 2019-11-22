Архитектор Федор Афуксениди, построивший более 50 храмов, скончался в Сочи

СОЧИ, 21 ноя – РИА Новости. Заслуженный архитектор Сочи Федор Афуксениди, построивший более 50 храмов и часовен, ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщает администрация курорта.

Отмечается, что, будучи уроженцем поселка Красная Поляна, большую часть своей профессиональной жизни Федор Афуксениди посвятил Сочи. В разное время он был заместителем главного архитектора Сочи, архитектором зонального проектного института "Южпроекткоммунстрой", основателем и директором ООО "Бюро архитектурно-строительного проектирования "Ас про", с 2007 года - вице-президентом градостроительного совета Сочи.

"В возрасте 59 лет после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный архитектор города Сочи, президент Сочинской организации Союза архитекторов России Федор Иванович Афуксениди. (Он) был автором более 50 храмов и часовен. Награжден многочисленными церковными грамотами, орденом Русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени", - говорится в сообщении.

Так, среди творений архитектора храмовый комплекс в Троице-Георгиевском женском монастыре, храм в честь апостола Андрея Первозванного в станице Тбилисской, храм Спаса Нерукотворного и комплекс приюта Иоанна Предтечи в Сочи, храм святого великомученика Харлампия в поселке Красная Поляна, храм святого апостола Симона Кананита в поселке Лоо.