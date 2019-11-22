Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T11:17+0300
https://ria.ru/20191122/1561455800.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155347/34/1553473434_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_bc252279366dcc9f0e64dd7bc1458c86.jpg
РИА Новости

Во "Внуково" рассказали о посадке самолета с неисправностью в стойке шасси

11:17 22.11.2019
2115
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТерминал А аэропорта "Внуково"
Терминал А аэропорта Внуково
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Терминал А аэропорта "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Задымление в области левой основной стойки шасси самолета авиакомпании "ЮТэйр" рейсом Махачкала-Москва было зафиксировано во время руления, самолет самостоятельно покинул взлетно-посадочную полосу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного аэропорта "Внуково".
В пресс-службе перевозчика РИА Новости ранее сообщили, что после посадки рейса была обнаружена неисправность пневматики левой стойки шасси.

"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом UT560 Махачкала-Москва, в 9:05 совершил штатную посадку во "Внуково". Во время руления воздушного судна диспетчерскими службами было зафиксировано задымление в области левой основной стойки шасси", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, самолёт самостоятельно покинул взлетно-посадочную полосу.
"Инспекцией по безопасности полетов авиакомпании "ЮТэйр" было принято решение осуществить дальнейшую буксировку на место стоянки, высадку пассажиров произвести непосредственно на рулёжной дорожке", - добавила собеседница.
На борту самолёта находился 171 пассажир. Никто не пострадал. Аварийная тревога не объявлялась.
Самолет Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту Шереметьево
15 ноября, 10:15
СК начал проверку после инцидента на рулежной дорожке в Шереметьево
711111
Обсудить 0
Boeing 737-800ЮТэйрМоскваМахачкалаПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье подростки на автомобиле сбили сотрудника ГИБДД
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье
В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Корабль в Южно-Китайское море
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о взрыве в Южно-Китайском море
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Обвинение попросило о пожизненном заключении для "петрозаводского маньяка"
Подозреваемый в наручниках
В Челябинске арестовали вахтера больницы, до смерти избившего пациента
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Philippine Airlines, загоревшийся после вылета из Лос-Анджелеса, США. 21 ноября 2019
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Кузбассе задержали мужчину, пытавшегося выбросить части женского тела
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
Лента новостейМолния