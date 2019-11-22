Во "Внуково" рассказали о посадке самолета с неисправностью в стойке шасси

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Задымление в области левой основной стойки шасси самолета авиакомпании "ЮТэйр" рейсом Махачкала-Москва было зафиксировано во время руления, самолет самостоятельно покинул взлетно-посадочную полосу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного аэропорта "Внуково".
В пресс-службе перевозчика РИА Новости ранее сообщили, что после посадки рейса была обнаружена неисправность пневматики левой стойки шасси.
"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом UT560 Махачкала-Москва, в 9:05 совершил штатную посадку во "Внуково". Во время руления воздушного судна диспетчерскими службами было зафиксировано задымление в области левой основной стойки шасси", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, самолёт самостоятельно покинул взлетно-посадочную полосу.
"Инспекцией по безопасности полетов авиакомпании "ЮТэйр" было принято решение осуществить дальнейшую буксировку на место стоянки, высадку пассажиров произвести непосредственно на рулёжной дорожке", - добавила собеседница.
На борту самолёта находился 171 пассажир. Никто не пострадал. Аварийная тревога не объявлялась.