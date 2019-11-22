Во "Внуково" рассказали о посадке самолета с неисправностью в стойке шасси

"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом UT560 Махачкала-Москва, в 9:05 совершил штатную посадку во "Внуково". Во время руления воздушного судна диспетчерскими службами было зафиксировано задымление в области левой основной стойки шасси", - сказала собеседница агентства.