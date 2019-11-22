Эксперт оценил возможные последствия протестов в Колумбии

"Аналогии всегда все не стопроцентны и могут быть натянуты, но общие черты здесь могут быть - в плане наличия внешней силы, которая может регулировать те или иные процессы. Тем более что Латинская Америка очень близка географически к США. Конечно, нельзя говорить, что одинакова ситуация в Чили или Боливии - это "левые" и "правые" страны, и в Чили эта внешняя сила не так ярко проявила себя как в Боливии, но она присутствует. И ее негативное действие - это то, что объединяет так называемую арабскую весну и нынешнюю латиноамериканскую политическую осень", - констатировал эксперт.