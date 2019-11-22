Эксперт оценил возможные последствия протестов в Колумбии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Колумбия может стать еще одной страной на южноамериканском континенте, где вспыхнувшие беспорядки приведут к политической дестабилизации, при этом в случае с регионом в целом можно провести параллели между протестной арабской весной и латиноамериканской осенью, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Латинская Америка" Владимир Травкин.
Накануне более двухсот тысяч человек приняли участие в акциях протеста в Колумбии, беспорядками охвачен ряд крупных городов страны, в том числе столица Богота. С обращением к нации выступил президент Колумбии, он заявил, что услышал требование протестующих и призвал к объединению для преодоления кризиса.
19 ноября, 21:59Колумбия закрыла границы в связи с ожидающимися протестами
Как отметил эксперт, во всех странах региона, независимо от того, правые там правительства или левые, сохраняется огромное социальное неравенство. И руководство этих стран сосредоточено на преодолении этого разрыва.
"И мы видим интересную вещь: в Боливии свергли президента, очень мощные беспорядки в Чили, но страны при этом разные: если в Боливии это был левый, социалистически ориентированный режим Моралеса, то в Чили у власти находилось правоцентристское правительство во главе с успешным бизнесменом миллиардером Пинейрой. Это все показывает, что вне зависимости от того, какой путь выбирает то или иное правительство, автоматически эти модели не работают. Нужно, чтобы тот или иной лидер был умелым политиком, администратором, чувствующим настроение улицы", - сказал Травкин.
По его словам, в Боливии лидер допустил ошибку, и ею сразу воспользовались противники. В Колумбии произошло нечто схожее, но там отпечаток накладывает и шедшая полвека гражданская война.
30 октября, 09:50В Колумбии вооруженная группировка расстреляла пикап с индейцами
"События в Колумбии, которые продолжают череду беспорядков, прокатившихся по Латинской Америке, имеют свои особенности. Недавно удалось примирить стороны, стали сдавать оружие, при этом сохранялся внешне демократический режим, была сменяемость власти - с помощью выборов. Но и здесь было достаточно минимальной ошибки правительства, чтобы вспыхнули протесты", - сказал российский эксперт.
Он добавил, что такой дестабилизации было достаточно, чтобы и те силы, которые ранее сложили оружие, могли задуматься о том, чтобы вернуться к противостоянию.
Говоря о возможном сравнении нынешних событий в Латинской Америке с событиями так называемой арабской весны, эксперт предостерег от прямых параллелей, но отметил сходство неких аспектов.
5 октября, 01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
"Аналогии всегда все не стопроцентны и могут быть натянуты, но общие черты здесь могут быть - в плане наличия внешней силы, которая может регулировать те или иные процессы. Тем более что Латинская Америка очень близка географически к США. Конечно, нельзя говорить, что одинакова ситуация в Чили или Боливии - это "левые" и "правые" страны, и в Чили эта внешняя сила не так ярко проявила себя как в Боливии, но она присутствует. И ее негативное действие - это то, что объединяет так называемую арабскую весну и нынешнюю латиноамериканскую политическую осень", - констатировал эксперт.