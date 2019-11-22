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РИА Новости

В Самаре два человека пострадали при взрыве газового баллона рядом с ТЦ

11:13 22.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САМАРА, 22 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газового баллона рядом с торговым центром в Самаре, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
По данным ГУМЧС по Самарской области, сообщение о взрыве рядом с торговым центром в Промышленном районе Самары поступило в пятницу 10.03 (09.03 мск). Прибывшие на место спасатели выяснили, что взорвался газовый баллон для обогрева торговой точки, находящийся в кузове автомобиля "Газель".
"За медицинской помощью обратились два человека. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении ГУМВД.
В ГУМЧС уточнили, что один из пострадавших госпитализирован с травмами средней степени тяжести.
Кроме того, по данным ГУМВД, из-за взрыва разбилось окно в торговом центре, рядом с которым находился овощной лоток. Полиция по факту произошедшего проводит проверку.
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ГУМВДСамараСамарская областьПроисшествия
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