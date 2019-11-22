В Самаре два человека пострадали при взрыве газового баллона рядом с ТЦ

САМАРА, 22 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газового баллона рядом с торговым центром в Самаре, сообщила Два человека пострадали при взрыве газового баллона рядом с торговым центром в Самаре, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону

По данным ГУМЧС по Самарской области, сообщение о взрыве рядом с торговым центром в Промышленном районе Самары поступило в пятницу 10.03 (09.03 мск). Прибывшие на место спасатели выяснили, что взорвался газовый баллон для обогрева торговой точки, находящийся в кузове автомобиля "Газель".

"За медицинской помощью обратились два человека. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении ГУМВД.

В ГУМЧС уточнили, что один из пострадавших госпитализирован с травмами средней степени тяжести.