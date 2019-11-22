В МИД КНР оценили слова Путина о попытках сдержать развитие России и Китая

ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Пекин высоко ценит заявления президента России Владимира Путина об ошибочности стремлений по сдерживанию развития Китая и РФ, две страны выступают против политики односторонних действий, травли и вмешательства в дела других, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Российский президент, выступая на форуме "Россия зовет!", заявил, что в России понимают противоречия, которые возникают в экономической сфере, их суть и то, что они носят долгосрочный характер. Целью этих противоречий, по его словам, является сдерживание развития Китая и России, о чем публично говорят в самих США. По словам российского лидера, "это ошибка, очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода".
"Китай высоко ценит четкие и положительные заявления президента России Владимира Путина. На протяжении некоторого времени ряд стран вмешиваются во внутренние дела других государств, произвольно применяют санкции, что оказывает серьезное влияние на существующий миропорядок и подрывает действующую международную систему, эти действия на самом деле являются большой ошибкой", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что "Китай и Россия являются постоянными членами СБ ООН и крупными развивающимися рынками, обе наши страны хотят обеспечить национальную безопасность и государственный суверенитет, защитить основные нормы международных отношений, мы выступаем против политики односторонних действий, травли и вмешательства, мы разделяем одинаковые интересы и схожие потребности".
Дипломат также добавил, что Россия и Китай следуют договоренностям лидеров двух стран, будут "укреплять стратегическое взаимодоверие и контакты, углублять всестороннее сотрудничество, усиливать взаимную поддержку, совместно работать над тем, чтобы мультилатерализм и глобализация играли большую роль в продвижении региональной и глобальной стабильности и процветания".