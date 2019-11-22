В МИД КНР оценили слова Путина о попытках сдержать развитие России и Китая

Российский президент, выступая на форуме "Россия зовет!", заявил, что в России понимают противоречия, которые возникают в экономической сфере, их суть и то, что они носят долгосрочный характер. Целью этих противоречий, по его словам, является сдерживание развития Китая и России, о чем публично говорят в самих США. По словам российского лидера, "это ошибка, очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода".