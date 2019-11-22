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РИА Новости

Ереван сообщил о задержании в России разыскиваемого в Армении экс-депутата

11:09 22.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРВАН, 22 ноя – РИА Новости. Полиция Армении сообщила в пятницу о задержании в Зеленограде разыскиваемого армянскими правоохранителями по делу о разбое бывшего депутата Левона Саркисяна.
"В результате совместных, широкомасштабных оперативно-розыскных работ, проведенных сотрудниками управления угрозыска полиции Армении, представительства армянской полиции в РФ и соответствующих подразделений МВД России в городе Зеленоград задержан Левон Грачаевич Саркисян", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Отмечается, что Саркисян разыскивается армянскими правоохранительными органами с 1 октября 2018 года по подозрению в участии в преступном сообществе, а также разбое, совершенном организованной группой в целях хищения имущества в особо крупных размерах. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает 15 лет лишения свободы.
"Сейчас решается вопрос экстрадиции Саркисяна", - говорится в сообщении.
Саркисян был депутатом армянского парламента нескольких созывов, членом бывшее правящей Республиканской партии Армении.
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МВД РФЕреванРоссияАрменияВ мире
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