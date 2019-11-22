Ереван сообщил о задержании в России разыскиваемого в Армении экс-депутата

"В результате совместных, широкомасштабных оперативно-розыскных работ, проведенных сотрудниками управления угрозыска полиции Армении, представительства армянской полиции в РФ и соответствующих подразделений МВД России в городе Зеленоград задержан Левон Грачаевич Саркисян", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что Саркисян разыскивается армянскими правоохранительными органами с 1 октября 2018 года по подозрению в участии в преступном сообществе, а также разбое, совершенном организованной группой в целях хищения имущества в особо крупных размерах. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает 15 лет лишения свободы.