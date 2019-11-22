Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о взрыве в Южно-Китайском море

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения СМИ о взрыве в Южно-Китайском море и заявили, что нет никакой угрозы негативного воздействия на россиян.
По данным газеты Ryukyu Simpo, в понедельник вечером житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень". Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Утром во вторник прибывшие на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано не было. В СМИ ранее также начали распространяться утверждения о взрыве в Южно-Китайском море.
В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что ситуация остается на контроле.
"По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях", — добавили в ведомстве.