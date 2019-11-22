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РИА Новости

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о взрыве в Южно-Китайском море

11:06 22.11.2019 (обновлено: 14:10 22.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКорабль в Южно-Китайское море
Корабль в Южно-Китайское море
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Корабль в Южно-Китайское море. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения СМИ о взрыве в Южно-Китайском море и заявили, что нет никакой угрозы негативного воздействия на россиян.
По данным газеты Ryukyu Simpo, в понедельник вечером житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень". Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Утром во вторник прибывшие на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано не было. В СМИ ранее также начали распространяться утверждения о взрыве в Южно-Китайском море.
В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что ситуация остается на контроле.
"По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях", — добавили в ведомстве.
Южно-китайское море
10:58
Роспотребнадзор усилит мониторинг радиации в районе Южно-Китайского моря
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Южно-Китайское мореРоспотребнадзорРоссияВ мире
Популярные комментарии
Роспотребнадзор как проверил,?Японцам позвонил и спросил,ну как там ребята,есть радиация нет?
22 ноября, 11:43
Олег Иванов
321510311
обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень" --- ох уж эти сказочники... может быть там еще написано, где его изготовили и розничная цена? в рублях и копейках
22 ноября, 11:56
d.denisbds71 .
271310010
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