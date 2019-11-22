Уволенный врач Каабак заявил, что встретится со Скворцовой во вторник

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак заявил РИА Новости, что встретится с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой во вторник, 26 ноября.
Ранее СМИ сообщили, что НЦЗД уволил Каабака - единственного в России врача-трансплантолога, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, и его коллегу Надежду Бабенко. Однако Скворцова заявила, что операции, которые проводил Каабак, в России делают и другие специалисты.
Скворцова также заявила, что Каабак продолжает работать в Морозовской больнице на полставки и имеет возможность оперировать детей, при этом она готова с ним встретиться и обсудить все вопросы, если его не устраивает работа.
"Только что из Минздрава позвонили, встреча со Скворцовой во вторник в 15.00", - рассказал Каабак РИА Новости.