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РИА Новости

Уволенный врач Каабак заявил, что встретится со Скворцовой во вторник

11:05 22.11.2019 (обновлено: 11:11 22.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Каабак
Михаил Каабак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак заявил РИА Новости, что встретится с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой во вторник, 26 ноября.
Ранее СМИ сообщили, что НЦЗД уволил Каабака - единственного в России врача-трансплантолога, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, и его коллегу Надежду Бабенко. Однако Скворцова заявила, что операции, которые проводил Каабак, в России делают и другие специалисты.
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Скворцова также заявила, что Каабак продолжает работать в Морозовской больнице на полставки и имеет возможность оперировать детей, при этом она готова с ним встретиться и обсудить все вопросы, если его не устраивает работа.
"Только что из Минздрава позвонили, встреча со Скворцовой во вторник в 15.00", - рассказал Каабак РИА Новости.
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Вероника СкворцоваМоскваМихаил КаабакРоссияОбщество
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