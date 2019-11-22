Уволенный врач Каабак заявил, что встретится со Скворцовой во вторник

Ранее СМИ сообщили, что НЦЗД уволил Каабака - единственного в России врача-трансплантолога, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, и его коллегу Надежду Бабенко. Однако Скворцова заявила, что операции, которые проводил Каабак, в России делают и другие специалисты.

Скворцова также заявила, что Каабак продолжает работать в Морозовской больнице на полставки и имеет возможность оперировать детей, при этом она готова с ним встретиться и обсудить все вопросы, если его не устраивает работа.