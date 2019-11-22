Победительницы трех всероссийских конкурсов красоты на одной сцене

В конкурсе "Российская красавица 2019" победила Алина Рудакова.
В конкурсе "Российская красавица 2019" победила Алина Рудакова.
Звание "Топ-модель России 2019" получила Полина Иванова.
Звание "Топ-модель России 2019" получила Полина Иванова.
Награждение победительницы конкурса красоты "Топ-модель PLUS 2019".
Награждение победительницы конкурса красоты "Топ-модель PLUS 2019".
Конкурсы были объединены общей идеей показать все великолепие женственности и установить российские стандарты красоты.
Конкурсы были объединены общей идеей показать все великолепие женственности и установить российские стандарты красоты.
Все финалы впервые состоялись 21 ноября.
Финал конкурсов красоты "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".
Финал конкурсов красоты "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".
На корону "Российской красавицы" могли претендовать девушки в возрасте от 16 до 28 лет.
На корону "Российской красавицы" могли претендовать девушки в возрасте от 16 до 28 лет.
За титулы "Топ-модель России" и "Топ-модель PLUS" боролись участницы в возрасте 18—35 лет.
За титулы "Топ-модель России" и "Топ-модель PLUS" боролись участницы в возрасте 18—35 лет.
"Топ-модель России" выбирали среди высоких девушки с параметрами "90-60-90".
"Топ-модель России" выбирали среди высоких девушки с параметрами "90-60-90".
В конкурсе "То-модель PLUS" участвовали красавицы с выдающимися формами.
В конкурсе "То-модель PLUS" участвовали красавицы с выдающимися формами.
Призами для победительниц стали зарубежные поездки, во время которых девушек ждут фотосессии, мастер-классы и экскурсии.
Призами для победительниц стали зарубежные поездки, во время которых девушек ждут фотосессии, мастер-классы и экскурсии.
Участницы финала конкурсов красоты "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".
Участницы финала конкурсов красоты "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".