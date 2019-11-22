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РИА Новости

Победительницы трех всероссийских конкурсов красоты на одной сцене

15:22 22.11.2019 (обновлено: 15:41 22.11.2019)
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В Москве впервые провели в один день финалы сразу трех всероссийских конкурсов красоты — "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель плюс 2019". Победительницы и финалистки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В конкурсе "Российская красавица 2019" победила Алина Рудакова.

Победительница конкурса красоты Российская Красавица 2019 Алина Рудакова (в центре) на церемонии награждения
1 из 12

В конкурсе "Российская красавица 2019" победила Алина Рудакова.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Звание "Топ-модель России 2019" получила Полина Иванова.

Победительница конкурса красоты Топ Модель России 2019 Полина Иванова (слева) на церемонии награждения
2 из 12

Звание "Топ-модель России 2019" получила Полина Иванова.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Награждение победительницы конкурса красоты "Топ-модель PLUS 2019".

Победительница конкурса красоты Топ Модель PLUS 2019 (в центре) на церемонии награждения
3 из 12

Награждение победительницы конкурса красоты "Топ-модель PLUS 2019".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Конкурсы были объединены общей идеей показать все великолепие женственности и установить российские стандарты красоты.

Участницы финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
4 из 12

Конкурсы были объединены общей идеей показать все великолепие женственности и установить российские стандарты красоты.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов

Все финалы впервые состоялись 21 ноября.

Участницы финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
5 из 12

Все финалы впервые состоялись 21 ноября.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Финал конкурсов красоты "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".

Участница финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
6 из 12

Финал конкурсов красоты "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

На корону "Российской красавицы" могли претендовать девушки в возрасте от 16 до 28 лет.

Участницы финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
7 из 12

На корону "Российской красавицы" могли претендовать девушки в возрасте от 16 до 28 лет.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

За титулы "Топ-модель России" и "Топ-модель PLUS" боролись участницы в возрасте 18—35 лет.

Участницы финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
8 из 12

За титулы "Топ-модель России" и "Топ-модель PLUS" боролись участницы в возрасте 18—35 лет.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

"Топ-модель России" выбирали среди высоких девушки с параметрами "90-60-90".

Участница финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
9 из 12

"Топ-модель России" выбирали среди высоких девушки с параметрами "90-60-90".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В конкурсе "То-модель PLUS" участвовали красавицы с выдающимися формами.

Участницы финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
10 из 12

В конкурсе "То-модель PLUS" участвовали красавицы с выдающимися формами.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Призами для победительниц стали зарубежные поездки, во время которых девушек ждут фотосессии, мастер-классы и экскурсии.

Участница финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
11 из 12

Призами для победительниц стали зарубежные поездки, во время которых девушек ждут фотосессии, мастер-классы и экскурсии.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Участницы финала конкурсов красоты "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".

Участницы финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
12 из 12

Участницы финала конкурсов красоты "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".

© РИА Новости / Антон Денисов
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