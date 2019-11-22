Роспотребнадзор усилит мониторинг радиации в районе Южно-Китайского моря

"По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.