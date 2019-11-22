Роспотребнадзор усилит мониторинг радиации в районе Южно-Китайского моря

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор усилит мониторинг радиационной обстановки в районе Южно-Китайского моря после сообщений СМИ о "мощном взрыве", сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно данным газеты Ryukyu Simpo, в понедельник вечером житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень". Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Утром во вторник прибывшие на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано не было. В СМИ ранее также начали распространяться утверждения о взрыве в Южно-Китайском море, однако подтверждений этому не было.
"По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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