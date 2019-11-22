В МИД рассказали о борьбе с передислокацией боевиков в Сирии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал о конкретных мерах, которые предпринимаются российской стороной для борьбы с передислокацией боевиков после их поражения в Сирии

"Действенной мерой противодействия выезду граждан России для участия в деятельности международных террористических организаций стало своевременное закрытие въезда иностранных террористов-боевиков в "транзитные страны", осуществляемое зарубежными партнерами на основании информации ФСБ России", - сказал он в интервью РИА Новости. Дипломат добавил, что "аналогичная работа проводится в отношении иностранцев, пытающихся въехать в Россию для участия в террористической деятельности".

"Организована работа по розыску и привлечению к уголовной ответственности выехавших и возвращающихся в Россию боевиков, а также вербовщиков и лиц, создающих и обеспечивающих каналы переправки", - сказал замглавы МИД России.

"В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации налажен механизм выявления лиц указанной категории в ходе прохождения ими погранконтроля. Предпринимаются меры и в деле выстраивания нормативно-правового "заслона" деятельности ИТБ", - заметил он.

Сыромолотов напомнил, что 12 ноября этого года президент России подписал федеральный закон о ратификации Дополнительного протокола 2015 года к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 года. По его словам, он нацелен на укрепление международного антитеррористического сотрудничества, в том числе в противодействии угрозе со стороны иностранных боевиков.

Замглавы МИД России отметил, что "практическая реализация этого документа призвана повысить эффективность принимаемых на национальном уровне мер, направленных на пресечение деятельности иностранных террористов и лиц, оказывающих им финансовую и иную помощь".

"В частности, в нем содержатся обязательства государств по криминализации участия в объединении или группе в целях терроризма, прохождения террористической подготовки, совершения поездок за границу в террористических целях, покушения на совершение указанных поездок, финансирования таких поездок, их организации или содействия им каким-либо иным способом", - отметил он.