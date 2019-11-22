Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T11:13+0300
https://ria.ru/20191122/1561455028.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156039/24/1560392408_0:59:3432:1990_1036x0_80_0_0_bc9a00ba60d47063fae3d8645d9eb8d0.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали о борьбе с передислокацией боевиков в Сирии

10:58 22.11.2019 (обновлено: 11:13 22.11.2019)
514
© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал о конкретных мерах, которые предпринимаются российской стороной для борьбы с передислокацией боевиков после их поражения в Сирии.
"Действенной мерой противодействия выезду граждан России для участия в деятельности международных террористических организаций стало своевременное закрытие въезда иностранных террористов-боевиков в "транзитные страны", осуществляемое зарубежными партнерами на основании информации ФСБ России", - сказал он в интервью РИА Новости. Дипломат добавил, что "аналогичная работа проводится в отношении иностранцев, пытающихся въехать в Россию для участия в террористической деятельности".
Здание Министерства иностранных дел России
10:31Война в Сирии
В МИД осудили попытки США выдать террористов в Сирии за умеренную оппозицию
"Организована работа по розыску и привлечению к уголовной ответственности выехавших и возвращающихся в Россию боевиков, а также вербовщиков и лиц, создающих и обеспечивающих каналы переправки", - сказал замглавы МИД России.
"В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации налажен механизм выявления лиц указанной категории в ходе прохождения ими погранконтроля. Предпринимаются меры и в деле выстраивания нормативно-правового "заслона" деятельности ИТБ", - заметил он.
Сыромолотов напомнил, что 12 ноября этого года президент России подписал федеральный закон о ратификации Дополнительного протокола 2015 года к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 года. По его словам, он нацелен на укрепление международного антитеррористического сотрудничества, в том числе в противодействии угрозе со стороны иностранных боевиков.
Замглавы МИД России отметил, что "практическая реализация этого документа призвана повысить эффективность принимаемых на национальном уровне мер, направленных на пресечение деятельности иностранных террористов и лиц, оказывающих им финансовую и иную помощь".
"В частности, в нем содержатся обязательства государств по криминализации участия в объединении или группе в целях терроризма, прохождения террористической подготовки, совершения поездок за границу в террористических целях, покушения на совершение указанных поездок, финансирования таких поездок, их организации или содействия им каким-либо иным способом", - отметил он.
"В настоящее время в России уже реализовано одно из основных положений Протокола – о создании сети круглосуточных контактных пунктов для обмена информацией об иностранных боевиках. Российский контактный пункт развернут на базе Национального антитеррористического комитета", - заключил Сыромолотов.
Читайте полный текст интервью с Олегом Сыромолотовым >>
Курдский охранник в лагере для иностранных боевиков и их семей в Сирии
Вчера, 10:08Война в Сирии
В СФ прокомментировали возможное возвращение примкнувших к боевикам россиян
600000
Обсудить 0
Олег СыромолотовМИД РФСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
В МИД КНР оценили слова Путина о попытках сдержать развитие России и Китая
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Philippine Airlines, загоревшийся после вылета из Лос-Анджелеса, США. 21 ноября 2019
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
В МИД прокомментировали заявления генерала Картера о конфронтации с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
Лента новостейМолния