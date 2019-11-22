Список лекарств, за отсутствие которых полагается компенсация, расширят

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Перечень лекарств медицинских средств, за которые можно получить денежную выплату в случае их отсутствия в пунктах выдачи, будет расширен, сообщила журналистам заместитель мэра Перечень лекарств медицинских средств, за которые можно получить денежную выплату в случае их отсутствия в пунктах выдачи, будет расширен, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациенты с марта текущего года в рамках эксперимента получают денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в аптечных пунктах выдачи лекарств. Решение об этом принимает врачебная комиссия, после чего пациент получает деньги на карту в соответствии с рыночной стоимостью препарата и самостоятельно приобретает его в аптеке.

Ранее Ракова сообщила журналистам, что с марта участие в эксперименте приняли более 2 тысяч человек, было выдано более 10 тысяч упаковок лекарств.