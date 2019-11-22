Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T10:55+0300
https://ria.ru/20191122/1561454890.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154897/65/1548976515_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a33fbe87e92912685ae2a61b0c51ace5.jpg
РИА Новости

Список лекарств, за отсутствие которых полагается компенсация, расширят

10:55 22.11.2019
183
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛекарства
Лекарства
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Перечень лекарств медицинских средств, за которые можно получить денежную выплату в случае их отсутствия в пунктах выдачи, будет расширен, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Пациенты с марта текущего года в рамках эксперимента получают денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в аптечных пунктах выдачи лекарств. Решение об этом принимает врачебная комиссия, после чего пациент получает деньги на карту в соответствии с рыночной стоимостью препарата и самостоятельно приобретает его в аптеке.
Здание Государственной Думы РФ
19 ноября, 14:04
В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании лекарств
Ранее Ракова сообщила журналистам, что с марта участие в эксперименте приняли более 2 тысяч человек, было выдано более 10 тысяч упаковок лекарств.
"Мы видим, что это очень удачный инструмент, в любом случае он будет продолжен из эксперимента в постоянный порядок. Мы сейчас работаем над тем, чтобы расширить перечень лекарств и медицинских средств, которые в таком формате можно будет заменить в денежную форму", - сказала Ракова.
400001
Обсудить 0
Анастасия РаковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Российские рубли
РБК: половина россиян отдает за кредиты более 50 процентов дохода
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов напомнил, с чьего "благословения" началась энергоблокода Крыма
Испытание экзоскелета в Сахалинской областной клинической больнице
Встань и иди: экзоскелет помогает вновь начать ходить пациенту на Сахалине
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Ученые впервые обнаружили биомаркер алкоголизма
Знак Курение запрещено
В Минздраве прокомментировали новую антитабачную концепцию
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
В России появится возможность оформить дорогие лекарства в кредит
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ
Сотрудник полиции
В Сибири лже-сантехник "заработал" в доме ребенка 700 тысяч рублей
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
К 2025 году объем переработки отходов в России увеличится в 10 раз
В России будут перерабатывать до 60% отходов, заявил Иванов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
Лента новостейМолния