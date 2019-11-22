Встань и иди: экзоскелет помогает вновь начать ходить пациенту на Сахалине

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Один из пациентов Сахалинской областной клинической больницы, потерявший способность ходить, сумел встать на ноги и самостоятельно сделать несколько шагов благодаря разработке российских инженеров, сообщает департамент информационной политики Один из пациентов Сахалинской областной клинической больницы, потерявший способность ходить, сумел встать на ноги и самостоятельно сделать несколько шагов благодаря разработке российских инженеров, сообщает департамент информационной политики правительства Сахалинской области

"Экзоскелет — отличный тренажер для восстановления двигательных функций нижних конечностей, — говорит заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Татьяна Суржа. — Аппарат позволяет автоматизировать ходьбу. И тренирует силу мышц".

© Департамент информационной политики правительства Сахалинской области Испытание экзоскелета в Сахалинской областной клинической больнице © Департамент информационной политики правительства Сахалинской области Испытание экзоскелета в Сахалинской областной клинической больнице

По словам врачей сахалинской клиники, пациент, испытавший экзоскелет, "был счастлив, у него появилась дополнительная мотивация продолжать занятия".

"Для его реабилитации это огромный рывок вперед. Сам он еще не ходит, может только стоять, но благодаря экзоскелету смог сделать свои первые после инсульта шаги", — рассказала Татьяна Суржа.

Роботизированный комплекс ExoAtlet 1 поступил в распоряжение неврологического отделения регионального сосудистого центра. Разработанное в центре Сколково устройство помогает пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата восстановиться после инсульта. Экзоскелет представляет собой моторизированный каркас, который фиксируется на теле человека и повторяет его биомеханику.

© Департамент информационной политики правительства Сахалинской области Испытание экзоскелета в Сахалинской областной клинической больнице © Департамент информационной политики правительства Сахалинской области Испытание экзоскелета в Сахалинской областной клинической больнице

Вес аппарата превышает 20 килограммов, но пациент этой тяжести не ощущает. Конструкция несет себя сама. Задача пациента — переносить вес тела с одной ноги на другую.

"В каркасе оборудования установлены электрические приводы, которые отвечают за сгибание-разгибание голени и бедра аппарата, — говорит представитель компании-разработчика Сергей Кренев. — В спинке экзоскелета установлена плата управления с микропроцессором. В зависимости от того, какая программа выбрана на пульте управления или на планшете, микропроцессор подает электрический сигнал на приводы, что позволяет выполнить движение. Аккумуляторов хватает на четыре-шесть часов беспрерывной ходьбы".