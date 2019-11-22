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РИА Новости

В "Трезвой России" прокомментировали новые правила медосмотра водителей

10:50 22.11.2019 (обновлено: 13:33 22.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОчередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге
Очередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал новый порядок медосмотра водителей.
Согласно новым правилам, при получении или обновлении прав необходимо будет сдать мочу и кровь для исследования на наркотические и психотропные вещества и биомаркеры хронического алкоголизма. СМИ сообщали, что стоимость справок из-за дополнительных анализов может вырасти в десять раз.
Хамзаев отметил, что инициатива о проверке водителей на алкоголь является правильной, однако ее реализация должна быть тщательно продумана. По его словам, нынешняя ситуация с изменениями правил является примером того, как "хорошую мысль можно довести до абсурда".
"Это не должно делаться так, как предложили: чтобы 22 ноября вступил в силу новый формат, где оплата идет по полному чеку", — сказал глава "Трезвой России" в комментарии телеканалу "360".
Он добавил, что выступает за "плавное" и безболезненное для общества внедрение инициативы.
Как сообщалось ранее, новые правила должны были вступить в силу уже с 22 ноября этого года. Однако Минздрав приказом от 20 ноября отложил введение нового порядка медосмотра для водителей до первого июля 2020 года.
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Трезвая РоссияСултан ХамзаевРоссияОбщество
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