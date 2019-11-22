В "Трезвой России" прокомментировали новые правила медосмотра водителей

Согласно новым правилам, при получении или обновлении прав необходимо будет сдать мочу и кровь для исследования на наркотические и психотропные вещества и биомаркеры хронического алкоголизма. СМИ сообщали, что стоимость справок из-за дополнительных анализов может вырасти в десять раз.

Хамзаев отметил, что инициатива о проверке водителей на алкоголь является правильной, однако ее реализация должна быть тщательно продумана. По его словам, нынешняя ситуация с изменениями правил является примером того, как "хорошую мысль можно довести до абсурда".

"Это не должно делаться так, как предложили: чтобы 22 ноября вступил в силу новый формат, где оплата идет по полному чеку", — сказал глава "Трезвой России" в комментарии телеканалу " 360 ".

Он добавил, что выступает за "плавное" и безболезненное для общества внедрение инициативы.