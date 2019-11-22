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РИА Новости

В МИД заявили о готовности к диалогу по кибербезопасности с США

10:45 22.11.2019 (обновлено: 11:13 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Обвинения России по поводу "кибервмешательства" в выборы в мире давно приобрели ритуальный характер, но Москва открыта для кибердиалога с США, такое мнение высказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Обвинения России по поводу "кибервмешательства" в выборы – как в США, так и где бы то ни было – к сожалению, уже давно приобрели ритуальный характер. Вряд ли кто-то сегодня может относиться к ним всерьез", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие уже за год до выборов в Вашингтоне обвинения в адрес России во вмешательстве в них.
"Я не исключаю, что какие-либо политические силы могут вновь использовать "российскую киберугрозу" как инструмент во внутриполитической борьбе", - добавил он.
"Что касается взаимодействия с американцами по вопросам международной информационной безопасности (МИБ), то мы неоднократно предлагали Вашингтону возобновить диалог по этой теме, прежде всего с прицелом на прямое взаимодействие профильных ведомств, включая возможное подписание межправительственного двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года", - рассказал замглавы МИД РФ.
Он указал, что в "2016 году в ходе избирательной кампании США официально обращались к нам по имеющимся двусторонним каналам по поводу своих озабоченностей".
"Мы неоднократно предоставляли американской стороне исчерпывающую информацию и подтверждали, что готовы разбираться с этими вопросами дальше. Однако никакой ответной реакции мы не получили", - заметил Сыромолотов.
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"Но мы обид стараемся не помнить, когда речь идет о глобальной стабильности и об общих для всех государств интересах в сфере укрепления МИБ", - добавил он.
"Россия открыта для кибердиалога с США и сейчас. Повторю, мы готовы к предметному, прагматичному обмену мнениями по всему спектру вопросов, связанных с обеспечением МИБ и к обсуждению взаимных озабоченностей", - заключил замглавы МИД России.
В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что такое вмешательство имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Россия отвергает эти обвинения.
Читайте полный текст интервью с Олегом Сыромолотовым >>
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Олег СыромолотовкибербезопасностьМИД РФРоссияСШАБезопасность
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