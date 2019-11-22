Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T11:13+0300
https://ria.ru/20191122/1561454235.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/61/1560526124_0:185:2986:1865_1036x0_80_0_0_dee9be5d2a978d4c2856ae35ad8a15a4.jpg
РИА Новости

МИД: урегулирование в Сирии может стать моделью для разрешения конфликтов

10:43 22.11.2019 (обновлено: 11:13 22.11.2019)
102
© AP Photo / Lefteris PitarakisДым над городом Телль-Абьяд, Сирия
Дым над городом Телль-Абьяд, Сирия
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Дым над городом Телль-Абьяд, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Проведенная в Сирии политико-дипломатическая работа по урегулированию кризиса может стать моделью для разрешения других региональных конфликтов, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.
Дипломат напомнил, что в сентябре 2015 года, когда было принято решение о начале российской операции по оказанию помощи правительству Сирии в борьбе с международным терроризмом, многие страны Запада не поддержали этот шаг. Однако "несмотря на противодействие недоброжелателей", удалось добиться выполнения главных задач: "нанести поражение террористическому интернационалу и предотвратить возвращение, инфильтрацию в Россию и соседние страны тысяч боевиков", сказал замглавы МИД РФ.
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
10:16Война в Сирии
В МИД рассказали, что необходимо для нейтрализации угрозы ИГ* в Сирии
"Кроме того, проведенная за последние годы напряженная политико-дипломатическая работа по комплексному урегулированию сирийского кризиса, безусловно, может стать своего рода моделью разрешения и других региональных конфликтов", - заключил он.
Читайте полный текст интервью с Олегом Сыромолотовым >>
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
310030
Обсудить 0
Олег СыромолотовМИД РФСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Американский военный конвой на севере Сирии
Действия США в Сирии деструктивны, заявили в российском МИД
Президент РФ В. Путин
Путин оценил полученный в Сирии опыт российских военнослужащих
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
Диалог России и США по Сирии необходим, заявили в российском МИД
Город Нур-Султан
В МИД Казахстана назвали дату следующей встречи по Сирии
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
МИД: у российских военных нет данных об операции по ликвидации аль-Багдади
Программирование
В МИД заявили о готовности к диалогу по кибербезопасности с США
Махинда Раджапакса
Брат главы Шри-Ланки возглавил четыре министерства в новом правительстве
Дамаск
В МИД рассказали о борьбе с передислокацией боевиков в Сирии
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
В МИД не получали от США обращения о сотрудничестве в Афганистане
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД осудили попытки США выдать террористов в Сирии за умеренную оппозицию
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
В МИД считают заявления Лондона о кибервойне с Россией опасными
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
В МИД рассказали, что необходимо для нейтрализации угрозы ИГ* в Сирии
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
Олег Сыромолотов: в диалоге с США обид стараемся не помнить
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
В МИД прокомментировали заявления генерала Картера о конфронтации с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Минкультуры предложило механизм регулирования показов в кинотеатрах
18:20Медведев прокомментировал запрет участия госслужащих в управлении НКО
18:17В Петербурге учительницу уволили из-за микроблога "владычицы пивной"
18:14Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда
18:13Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится с Кадыровым
17:58Медведев предложил способ трансформации четырехдневки
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о самых нелепых покупках в "черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
Лента новостейМолния