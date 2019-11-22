МИД: урегулирование в Сирии может стать моделью для разрешения конфликтов

Дипломат напомнил, что в сентябре 2015 года, когда было принято решение о начале российской операции по оказанию помощи правительству Сирии в борьбе с международным терроризмом, многие страны Запада не поддержали этот шаг. Однако "несмотря на противодействие недоброжелателей", удалось добиться выполнения главных задач: "нанести поражение террористическому интернационалу и предотвратить возвращение, инфильтрацию в Россию и соседние страны тысяч боевиков", сказал замглавы МИД РФ.