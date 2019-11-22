МИД: урегулирование в Сирии может стать моделью для разрешения конфликтов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Проведенная в Сирии политико-дипломатическая работа по урегулированию кризиса может стать моделью для разрешения других региональных конфликтов, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.
Дипломат напомнил, что в сентябре 2015 года, когда было принято решение о начале российской операции по оказанию помощи правительству Сирии в борьбе с международным терроризмом, многие страны Запада не поддержали этот шаг. Однако "несмотря на противодействие недоброжелателей", удалось добиться выполнения главных задач: "нанести поражение террористическому интернационалу и предотвратить возвращение, инфильтрацию в Россию и соседние страны тысяч боевиков", сказал замглавы МИД РФ.
"Кроме того, проведенная за последние годы напряженная политико-дипломатическая работа по комплексному урегулированию сирийского кризиса, безусловно, может стать своего рода моделью разрешения и других региональных конфликтов", - заключил он.
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