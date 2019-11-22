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РИА Новости

Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России

10:43 22.11.2019 (обновлено: 11:34 22.11.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКонтролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. Турки поймали в Сирии боевика террористической группировки "Исламское государство"*, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

"Мы захватили в сирийском Аазазе одного из главных террористов ИГ* по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, он из высшего руководства группировки, по кличке Юсуф Худа", — цитирует министра газета Hurriyet.

Уточняется, что задержанный является организатором 20 терактов, в том числе в России в 2018 году и в Гамбурге.
По словам Сойлу, боевик изготавливал бомбы, обучал этому через интернет, занимался вербовкой и созданием сети смертников, готовил атаки и убийства с помощью ядов.
Аазаз перешел под турецкий контроль в ходе операции "Щит Евфрата" в 2016 году.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сулейман СойлуВойна в СирииМВД ТурцииHurriyetИсламское государствоАнкара (провинция)СирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы!
22 ноября, 11:27
Ivan Vdulin
5610001
Что за теракты были в России в 2018 году? Что-то не припомню...
22 ноября, 11:37
Женя Королёв
9200135
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