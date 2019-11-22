Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России

Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии

Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии

АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. Турки поймали в Сирии боевика террористической группировки "Исламское государство"*, заявил глава МВД республики Турки поймали в Сирии боевика террористической группировки "Исламское государство"*, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу

"Мы захватили в сирийском Аазазе одного из главных террористов ИГ* по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, он из высшего руководства группировки, по кличке Юсуф Худа", — цитирует министра газета Hurriyet.

Уточняется, что задержанный является организатором 20 терактов, в том числе в России в 2018 году и в Гамбурге.

По словам Сойлу, боевик изготавливал бомбы, обучал этому через интернет, занимался вербовкой и созданием сети смертников, готовил атаки и убийства с помощью ядов.

Аазаз перешел под турецкий контроль в ходе операции "Щит Евфрата" в 2016 году.