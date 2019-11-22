Органы опеки передали матери двухлетнего брата убитой в Крыму девочки

"С одной стороны, у органов опеки не было возможности не отдать этого ребенка, потому что мама не является фигурантом уголовного дела и никак не причастна к этой ситуации. Но с другой стороны, не может не возникнуть вопрос - почему все же так случилось, где была эта мама и правильно ли вернуть ребенка сразу маме, не понаблюдав за ней, как она работает, где она зарабатывает – дизайнер, менеджер или кто еще она", - сказала Клюева.