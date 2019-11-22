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РИА Новости

Органы опеки передали матери двухлетнего брата убитой в Крыму девочки

10:39 22.11.2019
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosРуки
Руки
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Руки. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Двухлетний брат погибшей в Крыму шестилетней девочки из села Кропоткино органами опеки передан на воспитание матери, сообщила РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Клюева.
Сообщение об исчезновении девочки в правоохранительные органы поступило 13 ноября от ее отчима, с которым она проживала. Мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Как заявлял отчим, он вернулся 12 ноября, дверь в дом была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки не было. Поиски ребенка были безрезультатны. В итоге по подозрению в убийстве был задержан отчим девочки, на него завели уголовное дело. По данным следствия, в ходе допроса отчим дал признательные показания в убийстве ребенка, в указанном им месте обнаружено тело девочки. Мужчина был арестован судом Раздольненского районного суда на два месяца.
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Совещание с участием комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки, МВД, следствия и органов власти прошло во вторник в Раздольненском районе Крыма, сообщила детский омбудсмен.
"Орган опеки к нашему приезду (на совещание во вторник) уже отдал мальчика маме", - сказала Клюева, добавив, что мать приехала в Крым из Китая.
В село Раздольное приехала и бабушка ребенка (мать мамы), она проживает в гостинице, сказала омбудсмен. Мальчик находился с бабушкой. Клюева сказала, что решение о передаче ребенка матери было воспринято неоднозначно.
"С одной стороны, у органов опеки не было возможности не отдать этого ребенка, потому что мама не является фигурантом уголовного дела и никак не причастна к этой ситуации. Но с другой стороны, не может не возникнуть вопрос - почему все же так случилось, где была эта мама и правильно ли вернуть ребенка сразу маме, не понаблюдав за ней, как она работает, где она зарабатывает – дизайнер, менеджер или кто еще она", - сказала Клюева.
Семья, в которой произошла трагедия, приобрела дом в селе Кропоткино два года назад, периодически приезжая в Крым из города Иваново, сказала Клюева. Сообщений от соседей в органы профилактики в отношении насилия в семье не поступало. В больнице и детском саду не отмечали фактов насилия в отношении погибшей девочки, сказала омбудсмен. Сейчас продолжается следствие, которое должно дать ответы на эти вопросы.
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