В Дзержинске фура сгорела дотла возле вокзала

"Сообщение о горящей фуре возле вокзала на улице Попова в Дзержинске поступило в МЧС в 6.15 в пятницу. На момент прибытия пожарных автомобиль горел по всей площади. Огонь тушили 21 пожарный и 4 единицы техники. Погибших нет, водитель "Камаза" госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска с диагнозом "ожоги 50% тела - верхних и нижних конечностей", - сказал собеседник агентства.