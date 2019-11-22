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РИА Новости

В Дзержинске фура сгорела дотла возле вокзала

10:36 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. "Камаз" сгорел дотла у перехода возле вокзала в городе Дзержинске Нижегородской области, его водитель госпитализирован с ожогами 50% тела, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Фото и видео с полыхающей фурой было размещено утром в пятницу в группе "ЧП и ДТП Дзержинск" в социальной сети "ВКонтакте". По свидетельствам очевидцев, пожар сопровождался громкими хлопками, которые многие приняли за взрывы.
"Сообщение о горящей фуре возле вокзала на улице Попова в Дзержинске поступило в МЧС в 6.15 в пятницу. На момент прибытия пожарных автомобиль горел по всей площади. Огонь тушили 21 пожарный и 4 единицы техники. Погибших нет, водитель "Камаза" госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска с диагнозом "ожоги 50% тела - верхних и нижних конечностей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, услышанные очевидцами хлопки – это звук лопавшихся от жара покрышек. "Грузовой автомобиль сгорел полностью. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность системы механизма управления машины", - отметили в ведомстве.
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Нижний НовгородМЧС РФНижегородская областьПроисшествия
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