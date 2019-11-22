В МИД считают заявления Лондона о кибервойне с Россией опасными

Кибергенерал ведет кибервойну. А Россия опять крайняя Когда военный не воюет, он начинает скучать. А в случае с начальником британского штаба обороны и выдумывать новые войны – Соединенное Королевство, как выяснилось, ведет кибервойну с Россией.