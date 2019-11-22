Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T11:12+0300
https://ria.ru/20191122/1561453922.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151418/05/1514180574_0:140:3141:1907_1036x0_80_0_0_3b4f35df0946f4d907d56c7b8ad9e6d6.jpg
РИА Новости

В МИД считают заявления Лондона о кибервойне с Россией опасными

10:34 22.11.2019 (обновлено: 11:12 22.11.2019)
276
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российская сторона обеспокоена заявлениями Лондона о том, что Британия находится в состоянии кибервойны с Россией, это опасно, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера, объявившего о том, что его страна находится в состоянии кибервойны с Россией, Сыромолотов отметил, что "это не первое подобное заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера, и его, безусловно, необходимо рассматривать в контексте развернутой правительством Великобритании масштабной антироссийской пропагандистской кампании".
Сотрудники службы электронной разведки Британского правительства во время макетного сценария кибератаки
1 октября, 14:49Акценты
Кибергенерал ведет кибервойну. А Россия опять крайняяКогда военный не воюет, он начинает скучать. А в случае с начальником британского штаба обороны и выдумывать новые войны – Соединенное Королевство, как выяснилось, ведет кибервойну с Россией.
"Высказывания генерала Картера – это очередная попытка донести до британской общественности лукавую и вместе с тем крайне опасную мысль, будто бы проводимая Россией политика может привести к вооруженной конфронтации с Великобританией", - заметил он.
"Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что столь легковесное отношение к используемым формулировкам демонстрирует представитель высшего военного звена", - сказал Сыромолотов.
Читайте полный текст интервью с Олегом Сыромолотовым >>
1110011
Обсудить 0
Олег СыромолотовМИД РФВеликобританияЛондонРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
В МИД прокомментировали заявления генерала Картера о конфронтации с Россией
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
Диалог России и США по Сирии необходим, заявили в российском МИД
Американский военный конвой на севере Сирии
Действия США в Сирии деструктивны, заявили в российском МИД
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД осудили попытки США выдать террористов в Сирии за умеренную оппозицию
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
В МИД рассказали, что необходимо для нейтрализации угрозы ИГ* в Сирии
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
В МИД не получали от США обращения о сотрудничестве в Афганистане
Программирование
В МИД заявили о готовности к диалогу по кибербезопасности с США
Донбасс
ООН направила в Донбасс 19 грузовиков с гуманитарной помощью
Дым над городом Телль-Абьяд, Сирия
МИД: урегулирование в Сирии может стать моделью для разрешения конфликтов
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
В МИД КНР оценили слова Путина о попытках сдержать развитие России и Китая
Дамаск
В МИД рассказали о борьбе с передислокацией боевиков в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал главную задачу российского ВПК на десять лет
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, Германия. 29 октября 2018
Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявила Меркель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
Лента новостейМолния