В МИД считают заявления Лондона о кибервойне с Россией опасными

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российская сторона обеспокоена заявлениями Лондона о том, что Британия находится в состоянии кибервойны с Россией, это опасно, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера, объявившего о том, что его страна находится в состоянии кибервойны с Россией, Сыромолотов отметил, что "это не первое подобное заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера, и его, безусловно, необходимо рассматривать в контексте развернутой правительством Великобритании масштабной антироссийской пропагандистской кампании".
"Высказывания генерала Картера – это очередная попытка донести до британской общественности лукавую и вместе с тем крайне опасную мысль, будто бы проводимая Россией политика может привести к вооруженной конфронтации с Великобританией", - заметил он.
"Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что столь легковесное отношение к используемым формулировкам демонстрирует представитель высшего военного звена", - сказал Сыромолотов.