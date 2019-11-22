Ополчение ДНР начало демонтаж фортификационных сооружений у Петровского

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 22 ноя - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики начало демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время строительная техника закапывает окопы в районе Петровского, на месте присутствуют представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.