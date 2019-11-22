В МИД не получали от США обращения о сотрудничестве в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве. Архивное фото

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия не получала от Россия не получала от США официального обращения о сотрудничестве для борьбы с терроризмом в Афганистане , сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов

"Официального обращения от американской стороны о сотрудничестве по борьбе с терроризмом в Афганистане не поступало", - сказал он.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что "у нас с Вашингтоном налажено плодотворное взаимодействие по линии специальных представителей по Афганистану как в двустороннем, так и в многостороннем форматах".

"В рамках таких контактов мы пытаемся скоординировать подходы в отношении создания благоприятных международных условий для прекращения вооруженного противостояния в этой стране и запуска прямых мирных переговоров между противоборствующими афганскими сторонами", - указал Сыромолотов.

Он напомнил, что 25 октября этого года в Москве состоялся очередной раунд консультаций России, США и Китая с участием Пакистана, в ходе которого обсуждались дальнейшие шаги по достижению устойчивого мира в Афганистане политико-дипломатическими средствами.

"Кроме того, борьба с терроризмом в Афганистане находится в фокусе внимания нашей совместной работы с Вашингтоном в рамках российско-американского диалога по контртерроризму, который ведется как на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, так и на уровне экспертов профильных госорганов", - сказал Сыромолотов.