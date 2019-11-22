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РИА Новости

В МИД не получали от США обращения о сотрудничестве в Афганистане

10:32 22.11.2019 (обновлено: 11:04 22.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия не получала от США официального обращения о сотрудничестве для борьбы с терроризмом в Афганистане, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Официального обращения от американской стороны о сотрудничестве по борьбе с терроризмом в Афганистане не поступало", - сказал он.
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При этом замглавы МИД РФ отметил, что "у нас с Вашингтоном налажено плодотворное взаимодействие по линии специальных представителей по Афганистану как в двустороннем, так и в многостороннем форматах".
"В рамках таких контактов мы пытаемся скоординировать подходы в отношении создания благоприятных международных условий для прекращения вооруженного противостояния в этой стране и запуска прямых мирных переговоров между противоборствующими афганскими сторонами", - указал Сыромолотов.
Он напомнил, что 25 октября этого года в Москве состоялся очередной раунд консультаций России, США и Китая с участием Пакистана, в ходе которого обсуждались дальнейшие шаги по достижению устойчивого мира в Афганистане политико-дипломатическими средствами.
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"Кроме того, борьба с терроризмом в Афганистане находится в фокусе внимания нашей совместной работы с Вашингтоном в рамках российско-американского диалога по контртерроризму, который ведется как на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, так и на уровне экспертов профильных госорганов", - сказал Сыромолотов.
"Осуществляемые в его рамках интенсивные контакты позволяют регулярно обмениваться оценками угроз в этом регионе и договариваться о практических шагах – в двустороннем формате, и на многосторонних площадках, включая ООН, – по их купированию и предупреждению", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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Олег СыромолотовМИД РФАфганистанООНСШАВ мире
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