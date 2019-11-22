В МИД осудили попытки США выдать террористов в Сирии за умеренную оппозицию

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Москва считает неприемлемыми попытки США выдать за умеренную оппозицию террористические группировки в Сирии, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Что касается попыток выдать за умеренную вооруженную оппозицию террористические группировки, как например "Хейат Тахрир аш-Шам", признанные таковыми, к слову, не только СБ ООН, но и США, то мы выступаем категорически против таких заходов, считаем их неприемлемыми и доводим такую позицию до всех наших партнеров", - сказал он.
Он напомнил, что этот вопрос, в частности, поднимался главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН 27 сентября этого года.
"Вашингтон, к сожалению, от ответа по существу уходит", - сказал замглавы МИД России.
"Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию о недопустимости деления террористов на "плохих" и "хороших", под какими бы новыми названиями ни выступали международные террористические группировки", - заключил он.