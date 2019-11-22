Госавтоинспекция отмечает позитивные изменения в сознании водителей

"Сегодня все больше людей начинают ставить во главу угла именно безопасность. Например, еще 10 лет назад мало кто знал про детские удерживающие устройства. Сейчас большинство родителей перевозят детей в автокреслах, и не потому, что в противном случае их оштрафуют, а потому что понимают – так безопаснее для их ребенка. В целом наши водители стали бережнее относиться и к своей жизни, и к имуществу", - сказал Черников, выступая на пленарной дискуссии прошедшего в Москве X Международного конгресса "Организация дорожного движения в Российской Федерации".