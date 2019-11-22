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РИА Новости

Госавтоинспекция отмечает позитивные изменения в сознании водителей

10:29 22.11.2019
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© Фото : пресс-служба ГУОБДД МВД РоссииX Международный конгресс "Организация дорожного движения в Российской Федерации"
X Международный конгресс Организация дорожного движения в Российской Федерации
© Фото : пресс-служба ГУОБДД МВД России
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Главным итогом последних лет работы по повышению безопасности дорожного движения можно считать позитивные изменения, произошедшие в сознании участников дорожного движения, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

"Сегодня все больше людей начинают ставить во главу угла именно безопасность. Например, еще 10 лет назад мало кто знал про детские удерживающие устройства. Сейчас большинство родителей перевозят детей в автокреслах, и не потому, что в противном случае их оштрафуют, а потому что понимают – так безопаснее для их ребенка. В целом наши водители стали бережнее относиться и к своей жизни, и к имуществу", - сказал Черников, выступая на пленарной дискуссии прошедшего в Москве X Международного конгресса "Организация дорожного движения в Российской Федерации".

В этом году в работе конгресса приняли участие представители 75 российских регионов, в том числе 30 губернаторов и вице-губернаторов, около 20 руководителей администраций городов.
В ходе дискуссии обсуждались вопросы организации дорожного движения как высокоэффективного инструмента социально-экономического развития регионов России. Были рассмотрены такие аспекты, как развитие интеллектуальных транспортных систем, функционирование автоматических комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД, применение инновационных технологий, эффективных и современных систем управления, модернизация транспортной инфраструктуры.
Одной из основных тем обсуждения стало повышение безопасности дорожного движения. Участники дискуссии согласились с мнением главы ГУОБДД, что главным условием безопасности на дорогах является правосознание участников дорожного движения.
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Подводя итог дискуссии, генерал Черников подчеркнул, что все обсуждаемые технические, законодательные и организационные аспекты дорожного движения, в конечном счете, направлены на одну главную цель – повышение безопасности людей.
"Наша основная задача – сохранить жизнь и здоровье граждан, и чтобы при этом им было комфортно передвигаться по дорогам", - сказал он.
После пленарного заседания работа конгресса продолжилась в формате тематических дискуссионных сессий, в которых также приняли участие заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин и руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
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Безопасная дорога
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