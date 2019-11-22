Кровли двух школ повреждены в Джанкое и Новороссийске сильным ветром

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кровли двух школ повреждены на площади более 850 квадратных метров в крымском Джанкое и Новороссийске порывами ветра до 31 метра в секунду, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.

Ранее пресс-служба крымского управления МЧС сообщила о повреждении части крыши городской школы №7 в Джанкое. Из-за ЧП занятия в школе в пятницу отменены. Также отменены занятия в школах Новороссийска в связи с усилением ветра до 35-38 метров в секунду. Власти просят родителей исключить передвижение детей по улице. Детские сады продолжают работать.

"В городе Джанкое в результате порывов ветра повреждена кровля средней образовательной школы на площади 840 квадратных метров. В Новороссийске из-за сильных порывов ветра частично повреждена кровля средней школы на площади 12 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.