Диалог России и США по Сирии необходим, заявили в российском МИД

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российская сторона поддерживает диалог с США по Российская сторона поддерживает диалог с США по Сирии , несмотря на то, что американцы находятся там незаконно, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов

"Нами поддерживается на разных уровнях диалог с США и другими региональными и международными игроками в целях достижения прочной стабилизации ситуации в Сирии и окончательного разгрома терроризма", - сказал он.

"Другой вопрос – готовы ли к такому сотрудничеству западные партнеры? Непоследовательные и деструктивные действия США в Сирии, которые то уходят из страны, то возвращаются, чтобы "защитить" нефтяные месторождения от ИГИЛ*, которые они, в соответствии с их прежними заявлениями, разгромили, не способствуют нахождению общих знаменателей", - сказал замглавы МИД России.

"Даже несмотря на то, что США находятся на сирийской земле нелегитимно, российско-американский диалог по данной проблематике необходим и ведется", - заметил Сыромолотов.

"Нам удалось наладить в Сирии неплохое взаимодействие по военной линии с целью обеспечения безопасности полетов авиации наших стран. Данный канал деконфликтинга работает на регулярной основе", - отметил он.

"Благодаря этому на протяжении последних лет удавалось предотвратить инциденты, чреватые угрозами безопасности российских и американских военнослужащих. Помимо этого есть и другие консультации, которые особо не афишируются, но продолжаются в целом по всем аспектам сирийского урегулирования", - заключил Сыромолотов.