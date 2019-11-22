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РИА Новости

Пресс-конференция, посвященная проекту "Винный гид России – 2019"

10:21 22.11.2019 (обновлено: 10:24 22.11.2019)
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26 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная итогам национального проекта "Винный гид России – 2019".
Участники:
- статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ;
- заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ;
- руководитель Российской системы качества Максим ПРОТАСОВ;
- председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- глава Союза сомелье России, руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Артур САРКИСЯН.

В 2018 году Роскачество совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России запустили проект "Винный гид России". В результате первого исследования был создан обновляемый реестр качественных вин отечественного производства.
Как развивается проект? Какие открытия были сделаны в рамках объезда винодельческих хозяйств и аудита винных производств? Как проходила оценка вина? Что удивило экспертов?

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