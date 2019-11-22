Пресс-конференция, посвященная проекту "Винный гид России – 2019"

Участники:
- статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ;
- заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ;
- руководитель Российской системы качества Максим ПРОТАСОВ;
- председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- глава Союза сомелье России, руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Артур САРКИСЯН.
В 2018 году Роскачество совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России запустили проект "Винный гид России". В результате первого исследования был создан обновляемый реестр качественных вин отечественного производства.
Как развивается проект? Какие открытия были сделаны в рамках объезда винодельческих хозяйств и аудита винных производств? Как проходила оценка вина? Что удивило экспертов?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ;
- заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ;
- руководитель Российской системы качества Максим ПРОТАСОВ;
- председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- глава Союза сомелье России, руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Артур САРКИСЯН.
В 2018 году Роскачество совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России запустили проект "Винный гид России". В результате первого исследования был создан обновляемый реестр качественных вин отечественного производства.
Как развивается проект? Какие открытия были сделаны в рамках объезда винодельческих хозяйств и аудита винных производств? Как проходила оценка вина? Что удивило экспертов?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/