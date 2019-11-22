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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-22T11:12+0300
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РИА Новости

Действия США в Сирии деструктивны, заявили в российском МИД

10:21 22.11.2019 (обновлено: 11:12 22.11.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный конвой на севере Сирии
Американский военный конвой на севере Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американский военный конвой на севере Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Действия США в Сирии, в том числе в нефтяных районах, непоследовательны и деструктивны, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Непоследовательные и деструктивные действия США в Сирии, которые то уходят из страны, то возвращаются, чтобы "защитить" нефтяные месторождения от ИГИЛ*, которые они, в соответствии с их прежними заявлениями, разгромили, не способствуют нахождению общих знаменателей", - сказал замглавы МИД России.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Читайте полный текст интервью с Олегом Сыромолотовым >>
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииОлег СыромолотовМИД РФСирияРоссияСШАВ мире
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