Действия США в Сирии деструктивны, заявили в российском МИД

"Непоследовательные и деструктивные действия США в Сирии, которые то уходят из страны, то возвращаются, чтобы "защитить" нефтяные месторождения от ИГИЛ*, которые они, в соответствии с их прежними заявлениями, разгромили, не способствуют нахождению общих знаменателей", - сказал замглавы МИД России.