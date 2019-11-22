В Кузбассе задержали мужчину, пытавшегося выбросить части женского тела

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть позвонил мужчина, который обнаружил в мусорном контейнере части тела человека. По данному адресу прибыл участковый, который до приезда следственно-оперативной группы обеспечивал охрану места обнаружения фрагментов тела.

Через некоторое время он заметил нетрезвого мужчину, который направлялся к контейнеру со свертком в руках. В ходе осмотра выяснилось, что в нем находилась человеческая часть тела, после чего мужчина был задержан.