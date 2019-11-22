В Кузбассе задержали мужчину, пытавшегося выбросить части женского тела

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Участковый полицейский в городе Белово Кемеровской области задержал мужчину, пытавшегося выкинуть в мусорный контейнер части женского тела, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.
В ведомстве рассказали, что в дежурную часть позвонил мужчина, который обнаружил в мусорном контейнере части тела человека. По данному адресу прибыл участковый, который до приезда следственно-оперативной группы обеспечивал охрану места обнаружения фрагментов тела.
Через некоторое время он заметил нетрезвого мужчину, который направлялся к контейнеру со свертком в руках. В ходе осмотра выяснилось, что в нем находилась человеческая часть тела, после чего мужчина был задержан.
В региональном СУ СК выяснили, что мужчина несколько дней распивал алкоголь со своей знакомой. По версии следствия, между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес ей смертельную травму головы, после чего расчленил тело.
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