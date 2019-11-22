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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

МИД: у российских военных нет данных об операции по ликвидации аль-Багдади

10:19 22.11.2019 (обновлено: 11:11 22.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Достоверной информации о результатах американской спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади у российских военных нет, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал, что "министерство обороны России уже комментировало этот вопрос".
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"Наши военные, которые работают "на земле", не располагают достоверной информацией о факте проведения и о результатах упомянутой операции по уничтожению бывшего полевого командира ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади", - добавил собеседник агентства.
О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии президент США Дональд Трамп объявил в октябре.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Читайте полный текст интервью с Олегом Сыромолотовым >>
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиОлег СыромолотовАбу Бакр аль-БагдадиМИД РФСирияРоссияСШАВ мире
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