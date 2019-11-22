МИД: у российских военных нет данных об операции по ликвидации аль-Багдади

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве. Архивное фото

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Достоверной информации о результатах американской спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки ИГ* Достоверной информации о результатах американской спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади у российских военных нет, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов

Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал, что "министерство обороны России уже комментировало этот вопрос".

"Наши военные, которые работают "на земле", не располагают достоверной информацией о факте проведения и о результатах упомянутой операции по уничтожению бывшего полевого командира ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади", - добавил собеседник агентства.

О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии президент США Дональд Трамп объявил в октябре.