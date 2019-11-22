В Парагвае разбился военный вертолет

Как сообщает издание, вертолет упал на здание склада. Сразу после крушения вертолет и склад загорелись. Местные пожарные запросили помощь коллег из соседней Бразилии.

На борту вертолета находились 10 человек, которые возвращались на базу после выполнения задания. По данным СМИ, командиром разбившегося вертолета была Лилиан Москейра - первая женщина-пилот ВВС страны. Как отмечается, никто из находившихся на борту воздушного судна серьезно не пострадал.