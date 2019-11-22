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РИА Новости

В Парагвае разбился военный вертолет

10:19 22.11.2019
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© Flickr / alex-sРассвет в столице Парагвая Асунсьоне
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне
© Flickr / alex-s
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вертолет ВВС Парагвая, работавший с управлением по борьбе с наркотиками SENAD, в четверг днем потерпел крушение в городе Педро-Хуан-Кабальеро на востоке страны, сообщает местное издание ABC Color.
Как сообщает издание, вертолет упал на здание склада. Сразу после крушения вертолет и склад загорелись. Местные пожарные запросили помощь коллег из соседней Бразилии.
На борту вертолета находились 10 человек, которые возвращались на базу после выполнения задания. По данным СМИ, командиром разбившегося вертолета была Лилиан Москейра - первая женщина-пилот ВВС страны. Как отмечается, никто из находившихся на борту воздушного судна серьезно не пострадал.
"Я говорил с лейтенантом Лилиан Москейрой, которая командовала потерпевшим крушение вертолетом. Она сказала мне, что все (кто находился на борту) вне опасности. Слава богу, речь идет только о легких травмах", - написал в Twitter президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.
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