Пресс-конференция, посвященная вручению Премии за доброту в искусстве

Участники:
- руководитель Премии "На Благо Мира", актриса, общественный деятель Инна ГОМЕС;
- основатель и автор идеи Премии "На Благо Мира", писатель, общественный деятель Александр УСАНИН;
- продюсер Премии "На Благо Мира", актриса, режиссер Ольга ДУНАЕВА.
Также к участию приглашены члены Экспертного совета Премии:
- советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Александр ПЯТКОВ;
- композитор, заслуженный деятель искусств России Григорий ГЛАДКОВ;
- российский актер театра и кино, кинорежиссер Александр МИХАЙЛОВ;
- российская оперная певица, педагог, профессор Любовь КАЗАРНОВСКАЯ;
- российский писатель и общественный деятель Олег РОЙ;
- композитор, поэт, исполнительница, многократный лауреат фестиваля "Песня года", художественный руководитель музыкального театра "Зебра в клеточку" Татьяна ЗАЛУЖНАЯ (Любаша).
Миссия ежегодной Премии "На Благо Мира", учрежденной в 2011 году, - создание гармоничного, здорового общества, в котором культура и искусство служат развитию, укреплению и распространению идей нравственности, справедливости и доброты. Конкурс на соискание Премии "На Благо Мира" - 2019 проводился в 12 номинациях: анимация, художественное кино, документальное кино, театр, дебют, телепередачи, видеоролики, авторская песня, популярная песня, познавательная литература, художественная литература, интернет-сайты. Призовой фонд Премии в 2019 году превышает 3 миллиона рублей. Размер денежной премии за первое, второе, и третье места в каждой номинации составляет 100, 75 и 50 тысяч рублей соответственно.
В ходе мероприятия речь пойдет о работе над конкурсом 2019 года, его номинантах и торжественной церемонии награждения лауреатов, которая состоится 7 декабря в банкетном зале "Мир".
Среди победителей предыдущих лет - Константин Хабенский, Олег Рой, Юрий Быков, Дмитрий Билан.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- руководитель Премии "На Благо Мира", актриса, общественный деятель Инна ГОМЕС;
- основатель и автор идеи Премии "На Благо Мира", писатель, общественный деятель Александр УСАНИН;
- продюсер Премии "На Благо Мира", актриса, режиссер Ольга ДУНАЕВА.
Также к участию приглашены члены Экспертного совета Премии:
- советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Александр ПЯТКОВ;
- композитор, заслуженный деятель искусств России Григорий ГЛАДКОВ;
- российский актер театра и кино, кинорежиссер Александр МИХАЙЛОВ;
- российская оперная певица, педагог, профессор Любовь КАЗАРНОВСКАЯ;
- российский писатель и общественный деятель Олег РОЙ;
- композитор, поэт, исполнительница, многократный лауреат фестиваля "Песня года", художественный руководитель музыкального театра "Зебра в клеточку" Татьяна ЗАЛУЖНАЯ (Любаша).
Миссия ежегодной Премии "На Благо Мира", учрежденной в 2011 году, - создание гармоничного, здорового общества, в котором культура и искусство служат развитию, укреплению и распространению идей нравственности, справедливости и доброты. Конкурс на соискание Премии "На Благо Мира" - 2019 проводился в 12 номинациях: анимация, художественное кино, документальное кино, театр, дебют, телепередачи, видеоролики, авторская песня, популярная песня, познавательная литература, художественная литература, интернет-сайты. Призовой фонд Премии в 2019 году превышает 3 миллиона рублей. Размер денежной премии за первое, второе, и третье места в каждой номинации составляет 100, 75 и 50 тысяч рублей соответственно.
В ходе мероприятия речь пойдет о работе над конкурсом 2019 года, его номинантах и торжественной церемонии награждения лауреатов, которая состоится 7 декабря в банкетном зале "Мир".
Среди победителей предыдущих лет - Константин Хабенский, Олег Рой, Юрий Быков, Дмитрий Билан.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/