Пресс-конференция, посвященная вручению Премии за доброту в искусстве

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29 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная вручению Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира".