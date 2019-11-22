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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-22T11:05+0300
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РИА Новости

В МИД рассказали, что необходимо для нейтрализации угрозы ИГ* в Сирии

10:16 22.11.2019 (обновлено: 11:05 22.11.2019)
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© Фото : Аппарат Президента Республики ТатарстанЗаместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
© Фото : Аппарат Президента Республики Татарстан
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. После турецкой операции в Сирии на свободе оказались несколько сотен террористов ИГ*, это вызывает серьезное беспокойство, ведь они могут содействовать восстановлению боевого потенциала террористической организации, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Точных данных по количеству террористов, которые могли оказаться на свободе, у нас пока нет… Вместе с тем, по имеющейся на данный момент информации, речь идет о нескольких сотнях сбежавших из мест заключения игиловцев", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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Замглавы МИД РФ добавил, что у России "это вызывает серьезное беспокойство, прежде всего в связи с тем, что освободившиеся боевики ИГИЛ* могут содействовать восстановлению боевого потенциала этой террористической организации".
"По большому счету все это стало возможным из-за общей эскалации напряженности в Заевфратье и в силу незаконного иностранного военного присутствия в Сирии. Одной из причин дестабилизации ситуации стало раздувание этноконфессиональных противоречий", - считает заместитель министра иностранных дел.
Он заметил, что "для нейтрализации этой угрозы, как и в целом для предотвращения восстановления террористического потенциала ИГИЛ*, необходимо, в первую очередь, не допустить возобновления активных боевых действий в регионе, а также содействовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии".
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"На это, в частности, направлен российско-турецкий Меморандум от 22 октября этого года, выполнение которого идет последовательно", - добавил он.
Анкара 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
Ряд политиков и экспертов заявляли, что турецкие власти в рамках операции на северо-востоке Сирии намерены создать некую буферную зону, куда будут переселены сирийские беженцы проживающие в Турции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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Война в СирииОлег СыромолотовИсламское государствоМИД РФСирияВ мире
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