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РИА Новости

В Подмосковье подростки на автомобиле сбили сотрудника ГИБДД

10:14 22.11.2019 (обновлено: 10:16 22.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Двое подростков, уходя от погони в Электростали, наехали на сотрудника ГИБДД, они задержаны, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
"Предварительно установлено, что 19 ноября 2019 года двое подростков 17 и 16 лет, уходя от погони от сотрудников ГИБДД на автомобиле "ВАЗ-2105", совершили наезд на полицейского, который пытался пресечь попытку ухода правонарушителей от преследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автомобиля не реагировал на неоднократные требования остановиться. Правонарушителей задержали, следователи начали доследственную проверку.
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