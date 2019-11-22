В Подмосковье подростки на автомобиле сбили сотрудника ГИБДД

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Двое подростков, уходя от погони в Электростали, наехали на сотрудника ГИБДД, они задержаны, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
"Предварительно установлено, что 19 ноября 2019 года двое подростков 17 и 16 лет, уходя от погони от сотрудников ГИБДД на автомобиле "ВАЗ-2105", совершили наезд на полицейского, который пытался пресечь попытку ухода правонарушителей от преследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автомобиля не реагировал на неоднократные требования остановиться. Правонарушителей задержали, следователи начали доследственную проверку.
20 ноября, 15:03Госавтоинспекция: пешеходы составляют треть всех погибших в ДТП