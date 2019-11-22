В Подмосковье подростки на автомобиле сбили сотрудника ГИБДД

"Предварительно установлено, что 19 ноября 2019 года двое подростков 17 и 16 лет, уходя от погони от сотрудников ГИБДД на автомобиле "ВАЗ-2105", совершили наезд на полицейского, который пытался пресечь попытку ухода правонарушителей от преследования", - говорится в сообщении.