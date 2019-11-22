Минтранс назвал приватизацию "Совкомфлота" через IPO возможной

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ считает возможной приватизацию "Совкомфлота" в 2020 году, причем путем проведения IPO, хотя вариант продажи стратегу тоже не исключается, а средства могут быть направлены на инвестпроекты компании в первую очередь в Арктике, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Юрий Цветков

"Совкомфлот" - одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа, на 100% принадлежит государству. Приватизировать "Совкомфлот" планируется уже много лет, речь идет о сокращении доли государства до 25% плюс 1 акция компании, на первом этапе планировалось продавать пакет в 25% минус одна акция.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце октября говорил, что приватизации "Совкомфлота" в 2019 году не будет, но компания стоит в плане приватизации на следующий год.

"Мой ответ да. Может состояться, конечно. Совкомфлот он всегда в таком состоянии stand by к приватизации, и он всегда стоит в прогнозном плане приватизации, он всегда готов", - сказал Цветков, отвечая на вопрос, считает ли Минтранс возможной приватизацию "Совкомфлота" в 2020 году.

"Я думаю, что это неограниченный круг участников. То есть раньше, насколько я помню, Минэкономразвития вело речь о стратегическом инвесторе, этот вариант тоже не исключается, но я думаю, что в целом это будет неограниченный круг участников. И я бы напомнил, что, в соответствии с документами, которые были приняты, часть средств, которая должна произойти от приватизации, планировалась к передаче в уставный капитал компании, чтобы докапитализировать, чтобы она могла развивать проекты, в первую очередь арктические проекты, за счет собственных средств без привлечения бюджета. Я бы видел, чтобы этот вариант наиболее предпочтительный", - добавил он.