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РИА Новости

Минтранс назвал приватизацию "Совкомфлота" через IPO возможной

10:14 22.11.2019
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© ПАО Совкомфлот Танкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
© ПАО Совкомфлот
Танкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот". Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ считает возможной приватизацию "Совкомфлота" в 2020 году, причем путем проведения IPO, хотя вариант продажи стратегу тоже не исключается, а средства могут быть направлены на инвестпроекты компании в первую очередь в Арктике, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Юрий Цветков.
"Совкомфлот" - одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа, на 100% принадлежит государству. Приватизировать "Совкомфлот" планируется уже много лет, речь идет о сокращении доли государства до 25% плюс 1 акция компании, на первом этапе планировалось продавать пакет в 25% минус одна акция.
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Приватизацию "Совкомфлота" перенесли на следующий год
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце октября говорил, что приватизации "Совкомфлота" в 2019 году не будет, но компания стоит в плане приватизации на следующий год.
"Мой ответ да. Может состояться, конечно. Совкомфлот он всегда в таком состоянии stand by к приватизации, и он всегда стоит в прогнозном плане приватизации, он всегда готов", - сказал Цветков, отвечая на вопрос, считает ли Минтранс возможной приватизацию "Совкомфлота" в 2020 году.
"Я думаю, что это неограниченный круг участников. То есть раньше, насколько я помню, Минэкономразвития вело речь о стратегическом инвесторе, этот вариант тоже не исключается, но я думаю, что в целом это будет неограниченный круг участников. И я бы напомнил, что, в соответствии с документами, которые были приняты, часть средств, которая должна произойти от приватизации, планировалась к передаче в уставный капитал компании, чтобы докапитализировать, чтобы она могла развивать проекты, в первую очередь арктические проекты, за счет собственных средств без привлечения бюджета. Я бы видел, чтобы этот вариант наиболее предпочтительный", - добавил он.
Цветков уточнил, что в ближайшее время компания должна представить совету директоров доработанную программу развития на ближайшие годы. "И, возможно, там как один из источников финансирования будет представлен такой вариант, который за счет IPO и внесения средств в компанию, которые будут направлены на какие-то инвестиционные проекты", - заключил замминистра.
Генеральный директор ПАО Совкомфлот Сергей Франк
24 сентября, 16:04
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200017
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Юрий ЦветковМаксим ОрешкинАрктикаСовкомфлотМинистерство транспорта РФМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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