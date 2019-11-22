В Крыму планируют развивать альтернативную энергетику

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Солнечную и ветровую энергетику необходимо развивать в Крыму, этому вопросу стоит уделить особое внимание, заявил министр топлива и энергетики региона Вадим Белик.
"В Крыму уникальная солнечная и ветровая электроэнергетика. Крым один из первых регионов в России по количеству генерации возобновляемых источников энергии. Ветровой и солнечной энергетике необходимо уделять особое внимание и нужно ее развивать", — сказал Белик в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, на сегодня в Крыму построено пять солнечных парков мощностью 297 мегаватт, а также семь ветровых электрических станций мощностью 88,5 мегаватт.