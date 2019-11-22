В Крыму планируют развивать альтернативную энергетику

Путин не увидел угроз в переходе на альтернативные источники энергии

Путин не увидел угроз в переходе на альтернативные источники энергии

По его словам, на сегодня в Крыму построено пять солнечных парков мощностью 297 мегаватт, а также семь ветровых электрических станций мощностью 88,5 мегаватт.