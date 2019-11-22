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РИА Новости

В Крыму планируют развивать альтернативную энергетику

10:13 22.11.2019 (обновлено: 11:45 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакВетрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Солнечную и ветровую энергетику необходимо развивать в Крыму, этому вопросу стоит уделить особое внимание, заявил министр топлива и энергетики региона Вадим Белик.
"В Крыму уникальная солнечная и ветровая электроэнергетика. Крым один из первых регионов в России по количеству генерации возобновляемых источников энергии. Ветровой и солнечной энергетике необходимо уделять особое внимание и нужно ее развивать", — сказал Белик в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
9 апреля, 16:19
Путин не увидел угроз в переходе на альтернативные источники энергии
По его словам, на сегодня в Крыму построено пять солнечных парков мощностью 297 мегаватт, а также семь ветровых электрических станций мощностью 88,5 мегаватт.
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