Минтранс не знаком с планами Росатома заняться морскими перевозками

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ не знаком с планами Минтранс РФ не знаком с планами Росатома заняться морскими перевозками, этот вопрос требует детального обсуждения, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ - руководитель Росморречфлота Юрий Цветков

Газета "Ведомости" написала в четверг со ссылкой на презентацию Росатома, что госкорпорация собирается войти в новый для нее бизнес морских перевозок и стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире, планирует возить грузы из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному морскому пути, перехватив часть грузов с южного пути. По данным издания, Росатом рассчитывает на 72 миллиона тонн грузов в год, в основном, контейнерных – 43 миллиона тонн.

"Этот вопрос нужно детально обсуждать и рассматривать, потому что про такие планы мне не было известно. ... Контейнерные перевозки - отдельный вид бизнеса и он требует отдельных компетенций. И он требует большой логистической взаимоувязки и наличия крупных партнёров международных. ... три крупных игрока сейчас на рынке занимаются контейнерными перевозками, поэтому нужно посмотреть, как туда войти и с кем сотрудничать", - сказал Цветков, отвечая на вопрос, знаком ли Минтранс с планами Росатома по выходу на судоходный рынок.

Он отметил, что при осуществлении контейнерных перевозок важна не только скорость доставки, но и чёткое расписание. "Без достаточного количества ледокольного флота, который позволит без задержек проводить (суда - ред.) по Севморпути, расписание с точностью до часов и до суток в таком диапазоне на полгода или более вперёд, мне кажется, это очень сложная задача. Поэтому, я надеюсь, что у коллег все просчитано ... наверняка, у них какой-то поэтапный план есть, который синхронизирован с введением ледоколов", - пояснил замминистра.

"Мне кажется, нужно в начале нам обеспечить все-таки логистику для наших грузов, параллельно, конечно, развивая транзит. У нас к 2024 году стоит плановый объем перевозок (по Севморпути - ред.) 80 миллионов тонн... доля транзита там всего около 1 миллиона тонн. ... Поэтому контейнерные перевозки, мне кажется, это перспектива, сейчас, если они хотят чем-то заниматься, то это должны быть помимо контейнерных какие-то ещё другие грузы", - добавил Цветков.