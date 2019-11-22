Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Отказ некоторых западных компаний от перевозок в Отказ некоторых западных компаний от перевозок в Арктике и использования Севморпути не имеет отношения к экологии, заявил замминистра транспорта Юрий Цветков

"К сожалению, существует риск, что под видом экологических проблем решаются политические проблемы, (преследуются цели. — Прим. ред.) по сдерживанию российского развития Арктики. Поскольку в арктическом бассейне, я имею в виду в мировом масштабе, Россия является несомненным лидером", — пояснил он.

Цветков напомнил, что ни у кого нет такого парка атомных ледоколов, как у России, и "никто в таком объеме не осуществляет развитие Севера". Именно это, по словам замминистра, послужило причиной демарша ряда компаний, некоторые из которых "никогда в Арктике не были и не работали".

В октябре он подчеркивал, что происходящее не создает никаких рисков для развития Севморпути, и выражал уверенность, что "компании придут на маршрут, когда по нему будет обеспечен грузопоток".

Кто решил не пользоваться Севморпутем

В октябре американский производитель спортивной экипировки Nike и группа по защите окружающей среды Ocean Conservancy сообщили, что договорились не перевозить продукцию по Северному Ледовитому океану, и призвали к этому мировые компании.

До этого судоходная швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC) заявила, что не будет использовать Севморпуть для контейнерных перевозок между Северной Европой и Азией. Компания объясняла это экологическими соображениями, опасениями за таяние льдов и необходимостью сохранения биоразнообразия.