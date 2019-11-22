Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T12:53+0300
https://ria.ru/20191122/1561452722.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153136/22/1531362252_0:325:3062:2048_1036x0_80_0_0_a2e09176bb260574e035e75e867f5e00.jpg
РИА Новости

Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути

10:07 22.11.2019 (обновлено: 12:53 22.11.2019)
33023
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Ямал" в Карском море
Атомный ледокол Ямал в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Атомный ледокол "Ямал" в Карском море. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Отказ некоторых западных компаний от перевозок в Арктике и использования Севморпути не имеет отношения к экологии, заявил замминистра транспорта Юрий Цветков.

"К сожалению, существует риск, что под видом экологических проблем решаются политические проблемы, (преследуются цели. — Прим. ред.) по сдерживанию российского развития Арктики. Поскольку в арктическом бассейне, я имею в виду в мировом масштабе, Россия является несомненным лидером", — пояснил он.

Цветков напомнил, что ни у кого нет такого парка атомных ледоколов, как у России, и "никто в таком объеме не осуществляет развитие Севера". Именно это, по словам замминистра, послужило причиной демарша ряда компаний, некоторые из которых "никогда в Арктике не были и не работали".
В октябре он подчеркивал, что происходящее не создает никаких рисков для развития Севморпути, и выражал уверенность, что "компании придут на маршрут, когда по нему будет обеспечен грузопоток".
Атомный ледокол в Карском море
18 ноября, 11:10
Норвегия не заявляла об экологических рисках Севморпути, заявили в МИД

Кто решил не пользоваться Севморпутем

В октябре американский производитель спортивной экипировки Nike и группа по защите окружающей среды Ocean Conservancy сообщили, что договорились не перевозить продукцию по Северному Ледовитому океану, и призвали к этому мировые компании.
До этого судоходная швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC) заявила, что не будет использовать Севморпуть для контейнерных перевозок между Северной Европой и Азией. Компания объясняла это экологическими соображениями, опасениями за таяние льдов и необходимостью сохранения биоразнообразия.
Также СМИ писали, что в августе с подобным заявлением выступила французская CMA CGM, в октябре — немецкая Hapag-Lloyd.
Северный морской путь (СМП)
9 апреля, 10:05
Северный морской путь (СМП)
2304159112756
Обсудить 198
Юрий ЦветковСеверный морской путьАрктикаМинистерство транспорта РФРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это всего лишь громкие звуки. Когда дело дойдет до подсчета денег, все резко забудут (как обычно!) свои крики и отправят товары по оптимальному маршруту.
22 ноября, 10:35
Ширшов Святослав
32483001
Пусть "плавают" обходными путями, у них денег много. Восток и Азия - Рулят!!!
22 ноября, 10:14
Константин Иванов
31661005
Рекомендуем
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Бег с препятствиями: "Северный поток — 2" откладывается до лета
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Отель в Анталье
Ученый рассказал, как себя вести при встрече с рыбой-шаром в Турции
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Корабль в Южно-Китайское море
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о взрыве в Южно-Китайском море
Ведущий сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз при наркоманиях и алкоголизме Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Татьяна Клименко
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач рассказала о повышении
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
Лента новостейМолния