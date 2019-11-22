В центре Челябинска столкнулись три маршрутки

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Три маршрутных такси столкнулись в пятницу утром в центре Челябинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

"ДТП произошло в 08.30 (06.30 мск) в Челябинске по улице Свободы. Водитель маршрутного такси "Ford Tranzit" 1979 года рождения совершил столкновение с движущимся впереди маршрутным такси "Citroen" под управлением водителя 1987 года рождения и еще одним маршрутным такси "Citroen" под управлением водителя 1975 года рождения. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту ДТП проводится проверка.