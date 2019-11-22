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РИА Новости

В центре Челябинска столкнулись три маршрутки

10:01 22.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Три маршрутных такси столкнулись в пятницу утром в центре Челябинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"ДТП произошло в 08.30 (06.30 мск) в Челябинске по улице Свободы. Водитель маршрутного такси "Ford Tranzit" 1979 года рождения совершил столкновение с движущимся впереди маршрутным такси "Citroen" под управлением водителя 1987 года рождения и еще одним маршрутным такси "Citroen" под управлением водителя 1975 года рождения. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что по факту ДТП проводится проверка.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации, в ДТП пострадали 4 пассажира маршрутного такси, на место выезжали три бригады скорой медицинской помощи. "Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу №1, это две 28-летних женщины и 33-летний мужчина, еще одна женщина доставлена в горбольницу №5", - уточнила собеседница агентства. По ее словам, у всех пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, тяжелых травм никто не получил.
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МВД РФЧелябинскРоссияПроисшествия
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