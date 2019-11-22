"Ирландец" Мартина Скорсезе и ещё 5 фильмов об ирландских гангстерах

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Посмотрим «Ирландец» Мартина Скорсезе и ещё 5 фильмов об ирландских гангстерах

Честь и жестокость, цинизм и любовь к роковым женщинам, перестрелки и светские приёмы. Время идёт, меняется мода, но фильмы про мафию всё так же популярны. Особенно если главные герои – харизматичные головорезы с ирландскими корнями. Пять отличных фильмов для любителей нуара, безжалостных киллеров в строгих пальто и с "Томми-ганами" в руках.