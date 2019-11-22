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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2019-11-22T11:00+0300
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РИА Новости

"Ирландец" Мартина Скорсезе и ещё 5 фильмов об ирландских гангстерах

11:00 22.11.2019
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Посмотрим
«Ирландец» Мартина Скорсезе и ещё 5 фильмов об ирландских гангстерах
11:00
Честь и жестокость, цинизм и любовь к роковым женщинам, перестрелки и светские приёмы. Время идёт, меняется мода, но фильмы про мафию всё так же популярны. Особенно если главные герои – харизматичные головорезы с ирландскими корнями. Пять отличных фильмов для любителей нуара, безжалостных киллеров в строгих пальто и с "Томми-ганами" в руках.
Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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