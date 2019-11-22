Движение поездов на МЦД-2 восстановили после сбоя

Как сообщила ЦППК, поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабино.

В четверг открылось движение по двум первым диаметрам - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Одним из первых пассажиров МЦД-1 стал президент России Владимир Путин. Он проехал на поезде от Белорусской вокзала до станции Фили и обратно.