Движение поездов на МЦД-2 восстановили после сбоя

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Движение поездов на втором Московском центральном диаметре восстановлено после сбоя, следует из сообщения Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.
Как сообщила ЦППК, поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабино.
"На D2 (МЦД-2) восстановлен интервал в 6 минут", - говорится в сообщении.
На D2 восстановлен интервал в 6 минут.— ЦППК (@centralppk) November 22, 2019
В четверг открылось движение по двум первым диаметрам - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Одним из первых пассажиров МЦД-1 стал президент России Владимир Путин. Он проехал на поезде от Белорусской вокзала до станции Фили и обратно.