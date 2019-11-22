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РИА Новости

Движение поездов на МЦД-2 восстановили после сбоя

09:52 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Движение поездов на втором Московском центральном диаметре восстановлено после сбоя, следует из сообщения Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.
Как сообщила ЦППК, поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабино.
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"На D2 (МЦД-2) восстановлен интервал в 6 минут", - говорится в сообщении.
В четверг открылось движение по двум первым диаметрам - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Одним из первых пассажиров МЦД-1 стал президент России Владимир Путин. Он проехал на поезде от Белорусской вокзала до станции Фили и обратно.
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Московские центральные диаметры (МЦД)НахабиноЦентральная пригородная пассажирская компанияМоскваПроисшествия
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