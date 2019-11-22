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РИА Новости

МЦД стал одним из самых популярных запросов в "Яндексе" по Москве за сутки

09:46 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск первого Московского центрального диаметра
Запуск первого Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск первого Московского центрального диаметра . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московские центральные диаметры заняли второе место в рейтинге популярности по запросам в Москве и Московской области в поисковой системе "Яндекс" за последние сутки, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"20 и 21 ноября в поиске Яндекса зафиксирован всплеск запросов про МЦД, связанный, безусловно, с запуском двух первых диаметров. Тема оказалась на втором месте в рейтинге популярности по Москве и Московской области за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.
Запуск первого Московского центрального диаметра
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Отмечается, что, по данным поисковой системы, интерес к теме стал расти с утра 20 ноября, тогда тема попала в рейтинг на 10 место. Пик интереса пришелся на день запуска - 21 ноября 09.00.
Отмечается, что при этом самым популярным запросом за сутки стал "День бухгалтера", который празднуется 21 ноября.
Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября Президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и Генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. Ожидается, что ежедневный пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 миллионов человек в сутки. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.
Запуск первого Московского центрального диаметра
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Московские центральные диаметры (МЦД)ЯндексРЖДСергей СобянинМоскваМосковская областьОбщество
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