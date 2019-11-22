МЦД стал одним из самых популярных запросов в "Яндексе" по Москве за сутки

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московские центральные диаметры заняли второе место в рейтинге популярности по запросам в Москве и Московской области в поисковой системе "Яндекс" за последние сутки, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"20 и 21 ноября в поиске Яндекса зафиксирован всплеск запросов про МЦД, связанный, безусловно, с запуском двух первых диаметров. Тема оказалась на втором месте в рейтинге популярности по Москве и Московской области за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным поисковой системы, интерес к теме стал расти с утра 20 ноября, тогда тема попала в рейтинг на 10 место. Пик интереса пришелся на день запуска - 21 ноября 09.00.

Отмечается, что при этом самым популярным запросом за сутки стал "День бухгалтера", который празднуется 21 ноября.