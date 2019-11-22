Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео с самолетом Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшимся после вылета из Лос-Анджелеса.
На кадрах, опубликованных одним из пользователей твиттера, видно, как из двигателя летящего самолета вырываются языки пламени.
Is a plane suppose to spew flames? #airplane #lax @AmericanAir @flyLAXairport pic.twitter.com/62sqcnsW8M— Big Red (@andrewblakeames) 21 ноября 2019 г.
Рейс следовал в Манилу. На борту находились 347 пассажиров, никто не пострадал.
Примерно через час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления. По предварительной информации, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности.