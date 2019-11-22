В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Многодетную семью из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей превысил прожиточный минимум. Об этом жительница Югры рассказала в сообществе "ВКонтакте" "Инцидент.Нижневартовск".
"Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности, что они могут штамповать отказы, даже не разобравшись в каждом случае по отдельности?" — пожаловалась мать троих детей.
Уведомление об отказе в социальной помощи
Уведомление об отказе в социальной помощи
В центре социальных выплат Нижневартовска заявили, что нарушения в решении нет, сообщил портал URA.ru. Представитель учреждения напомнил, что для многодетных семей в Югре действует несколько льгот, среди которых компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.