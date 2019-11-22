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РИА Новости

В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

09:39 22.11.2019 (обновлено: 11:30 22.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 и 10 копеек
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Многодетную семью из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей превысил прожиточный минимум. Об этом жительница Югры рассказала в сообществе "ВКонтакте" "Инцидент.Нижневартовск".

"Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности, что они могут штамповать отказы, даже не разобравшись в каждом случае по отдельности?" — пожаловалась мать троих детей.

Уведомление об отказе в социальной помощи
Уведомление об отказе в социальной помощи
Уведомление об отказе в социальной помощи
В центре социальных выплат Нижневартовска заявили, что нарушения в решении нет, сообщил портал URA.ru. Представитель учреждения напомнил, что для многодетных семей в Югре действует несколько льгот, среди которых компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.
Десятирублевая монета
21 января, 10:16
"Лучше б отказали": мать из Таганрога рассказала о пособии в 47,5 рубля
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Ханты-Мансийский автономный округНижневартовскОбщество
Популярные комментарии
Попробуйте недоплатить её мужу каждый раз по 14 рублей, крику будет. А как им на всечу так они всегда бедненькими со слезинками в рядок встану. Закон есть закон. Ну вы пишут им справку, а потом кто выписал посадят за превышение служебных полномочий, и будут правы. Каждый думает только о себе. Пусть работают больше, одежду шьет и продает через интернет.
22 ноября, 09:49
ИРИван Русский
16201434
Детям чиновников пособия нужней.
22 ноября, 09:42
Вася Пусинов
3721207
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