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РИА Новости

В Крыму сильный ветер сорвал крышу со школы

09:33 22.11.2019
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© Фото : сообщество "Мамы Крыма" во ВКонтактеСредняя школа-детский сад №7 в Джанкое
Средняя школа-детский сад №7 в Джанкое
© Фото : сообщество "Мамы Крыма" во ВКонтакте
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Сильный ветер сорвал часть крыши с городской школы №7 в Джанкое на севере Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.
Инцидент произошел минувшей ночью. Ранее в республике было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.
"В Джанкое в школе №7 в связи с сильным ветром сорвало часть крыши. Жертв и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
В связи со случившимся занятия в школе в пятницу отменены.
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ДжанкойМЧС РФКрымПроисшествия
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