В Крыму сильный ветер сорвал крышу со школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Сильный ветер сорвал часть крыши с городской школы №7 в Сильный ветер сорвал часть крыши с городской школы №7 в Джанкое на севере Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.

Инцидент произошел минувшей ночью. Ранее в республике было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.

"В Джанкое в школе №7 в связи с сильным ветром сорвало часть крыши. Жертв и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.