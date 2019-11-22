В Крыму сильный ветер сорвал крышу со школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Сильный ветер сорвал часть крыши с городской школы №7 в Джанкое на севере Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.
Инцидент произошел минувшей ночью. Ранее в республике было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.
"В Джанкое в школе №7 в связи с сильным ветром сорвало часть крыши. Жертв и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
В связи со случившимся занятия в школе в пятницу отменены.
19 ноября, 11:52В Крыму объявили штормовое предупреждение