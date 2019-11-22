"Газпром" оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Цена размещения акций "Газпрома" его дочерним предприятием "Газпром газораспределение" установлена на уровне 220,72 рубля, следует из материалов компании.
Это соответствует дисконту в 11% к уровню закрытия торгов в среду и 13,2% к закрытию торгов в четверг, когда собирались заявки в ходе SPO.
Всего поступило 479 заявок общим объемом 237,75 миллиарда рублей на покупку 850 590 751 акции (что соответствует 3,59% капитала "дочки"). Таким образом, пакет продается примерно за 187,742 миллиарда.
Монетизацию "квазиказначеек" размером около 6,64% анонсировал в конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер. Через месяц две дочерние компании, зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, продали их часть, а именно 2,93% акций, по 200,5 рубля за штуку. Это соответствовало стоимости всего размещенного пакета примерно в 139 миллиардов рублей.
Вчера, 10:59"Газпром" продаст на бирже 3,59% акций