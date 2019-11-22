"Газпром" оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей

Это соответствует дисконту в 11% к уровню закрытия торгов в среду и 13,2% к закрытию торгов в четверг, когда собирались заявки в ходе SPO.

Монетизацию "квазиказначеек" размером около 6,64% анонсировал в конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер. Через месяц две дочерние компании, зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, продали их часть, а именно 2,93% акций, по 200,5 рубля за штуку. Это соответствовало стоимости всего размещенного пакета примерно в 139 миллиардов рублей.