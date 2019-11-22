Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T11:13+0300
https://ria.ru/20191122/1561451812.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152208/69/1522086982_37:254:1964:1338_1036x0_80_0_0_e202c96cb335d972870d382ba5e9932a.jpg
РИА Новости

"Газпром" оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей

09:32 22.11.2019 (обновлено: 11:13 22.11.2019)
30054
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Цена размещения акций "Газпрома" его дочерним предприятием "Газпром газораспределение" установлена на уровне 220,72 рубля, следует из материалов компании.
Это соответствует дисконту в 11% к уровню закрытия торгов в среду и 13,2% к закрытию торгов в четверг, когда собирались заявки в ходе SPO.
Всего поступило 479 заявок общим объемом 237,75 миллиарда рублей на покупку 850 590 751 акции (что соответствует 3,59% капитала "дочки"). Таким образом, пакет продается примерно за 187,742 миллиарда.
Монетизацию "квазиказначеек" размером около 6,64% анонсировал в конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер. Через месяц две дочерние компании, зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, продали их часть, а именно 2,93% акций, по 200,5 рубля за штуку. Это соответствовало стоимости всего размещенного пакета примерно в 139 миллиардов рублей.
Логотип энергетической компании Газпром
Вчера, 10:59
"Газпром" продаст на бирже 3,59% акций
348651494
Обсудить 32
Газпром газораспределениеМосковская биржаАлексей МиллерГазпромРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Да кому они нужны, через 3-4 года мощности сша сведут монополию газпрома в европе к минимуму, а до тех пор россию обяжут использовать украину в качестве транзита и тем самым поддерживать её деньгами. Газпром жирует последние годы, и на фоне этого жира хочет втюхать лошкам свои акции. Уже польша отказывается полностью от газа российского, и это только начало. полностью не откажутся но и доходы газпрома упадут серьёзно. Европа без особого труда нагнула россию с её-то возможностями. А северный поток 2 Новак только к середине сл.года обещал, и то, записывайте, переносить дату будут. Газпром связан необходимостью поставлять газ по условиям клиента, а не по условиям монополиста.
22 ноября, 09:37
ИРИван Русский
302111188
Это те мощности, которые нет-нет да и купят российский спг? Газпром никогда не был газовым монополистом в европе. Акции Газпрома?! Да кому нужны акции газового гиганта, который строит 3 огромных трубопровода одновременно???
22 ноября, 10:06
Александр Травкин
53910019
Рекомендуем
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Движение поездов на МЦД-2 восстановили после сбоя
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Бег с препятствиями: "Северный поток — 2" откладывается до лета
Ведущий сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз при наркоманиях и алкоголизме Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Татьяна Клименко
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач рассказала о повышении
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:17В Петербурге учительницу уволили из-за микроблога "владычицы пивной"
18:14Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда
18:13Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
Лента новостейМолния