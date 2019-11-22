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РИА Новости

Южная Корея отменила совместные с Японией морские учения служб безопасности

09:24 22.11.2019
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© AP Photo / Ahn Young-joonВоенный корабль Южной Кореи во время учений
Военный корабль Южной Кореи во время учений
© AP Photo / Ahn Young-joon
Военный корабль Южной Кореи во время учений. Архивное фото
ТОКИО, 22 ноя – РИА Новости. Совместные учения Японии и Южной Кореи отменены по инициативе южнокорейской стороны, сообщил телеканал NHK со ссылкой на 8-й отдел национальной службы безопасности на море.
Южнокорейская сторона 20 ноября проинформировала своих японских коллег, что не сможет принять участия в мероприятиях, цель которых – отработка совместных действий при чрезвычайных ситуациях. Учения должны были пройти 27 ноября.
Отмена учений произошла на фоне очередного кризиса японо-корейских отношений. В полночь (18.00 мск) истекает срок действия соглашения об обмене разведданными (GSOMIA), которое Сеул отказался пролонгировать из-за введения Японией экспортных ограничений в отношении Южной Кореи. В июле Япония ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле.
Формально Япония объяснила свои действия тем, что Южная Корея может предоставлять товары двойного назначения Северной Корее. В то же время эта мера последовала после решения южнокорейского суда о необходимости выплаты компенсаций компаниями Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries за подневольный труд корейцев на японских заводах во время Второй мировой войны. Япония же считает, что все компенсации уже выплатила.
3-D карта островов Такэсима (Токто), оспариваемых Японией и Южной Кореей, в Национальном музее территории и суверенитета в Токио
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США призвали Южную Корею не отказываться от обмена разведданными с Японией
В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты, а южнокорейское правительство направит эти деньги на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.
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