Южная Корея отменила совместные с Японией морские учения служб безопасности

ТОКИО, 22 ноя – РИА Новости. Совместные учения Совместные учения Японии Южной Кореи отменены по инициативе южнокорейской стороны, сообщил телеканал NHK со ссылкой на 8-й отдел национальной службы безопасности на море.

Южнокорейская сторона 20 ноября проинформировала своих японских коллег, что не сможет принять участия в мероприятиях, цель которых – отработка совместных действий при чрезвычайных ситуациях. Учения должны были пройти 27 ноября.

Отмена учений произошла на фоне очередного кризиса японо-корейских отношений. В полночь (18.00 мск) истекает срок действия соглашения об обмене разведданными (GSOMIA), которое Сеул отказался пролонгировать из-за введения Японией экспортных ограничений в отношении Южной Кореи. В июле Япония ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле.

Формально Япония объяснила свои действия тем, что Южная Корея может предоставлять товары двойного назначения Северной Корее. В то же время эта мера последовала после решения южнокорейского суда о необходимости выплаты компенсаций компаниями Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries за подневольный труд корейцев на японских заводах во время Второй мировой войны. Япония же считает, что все компенсации уже выплатила.