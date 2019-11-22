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РИА Новости

Выплаты клиентам Кредпромбанка начнутся не позднее 6 декабря

09:19 22.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Агентство по страхованию вкладов
Стенд компании Агентство по страхованию вкладов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд компании Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Выплаты вкладчикам Кредпромбанка (город Ярославль), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 6 декабря, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
"Выплаты начнутся агентством не позднее 6 декабря 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО "Кредпромбанк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.
Здание Центрального банка РФ в Москве
13 ноября, 03:49
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Банк России с 22 ноября отозвал лицензию у Кредпромбанка. Как сообщил регулятор, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 344-е место в банковской системе РФ.
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АСВЦентральный Банк РФЭкономика
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