Выплаты клиентам Кредпромбанка начнутся не позднее 6 декабря

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Выплаты вкладчикам Кредпромбанка (город Ярославль), у которого Выплаты вкладчикам Кредпромбанка (город Ярославль), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 6 декабря, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 6 декабря 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО "Кредпромбанк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банк России с 22 ноября отозвал лицензию у Кредпромбанка. Как сообщил регулятор, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.