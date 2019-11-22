В Таиланде полиция задержала россиянина

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полиция Таиланда задержала в Паттайе 41-летнего тренера по боксу из России, который незаконно прибыл в страну и разыскивался на родине по обвинениям в ограблении, сообщает интернет-портал PattayaOne.
Полиция получила информацию о том, что в одном из боксерских залов города незаконно работает иностранец. Представитель правоохранительных органов под прикрытием посетил занятия, где, как утверждается, преподавал россиянин, после чего мужчина был задержан.
По данным полиции, 41-летний россиянин проник в страну незаконно, четыре года находился там и работал без разрешения. Как отмечает портал, мужчина все обвинения отрицает.
Russian boxing coach arrested on 4-year overstay in Pattaya https://t.co/f4lHh5lPcz pic.twitter.com/1fKeBCelQ6— Pattaya One Media (@PattayaOne) November 22, 2019